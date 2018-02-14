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Дацюк: российские хоккеисты избавились от стресса после первого матча на Олимпиаде

Спорт
14 февраля, 17:55 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

В среду российские хоккеисты со счетом 2:3 проиграли команде Словакии в первом матче группового этапа

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Павел Дацюк

Павел Дацюк

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты команды олимпийских атлетов из России избавились от стресса после первого матча на олимпийском турнире, в котором они проиграли словакам. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал капитан команды Павел Дацюк.

В среду российские хоккеисты со счетом 2:3 проиграли команде Словакии в первом матче группового этапа.

"Теперь стресс спал. Так хорошо начали, все стали больше атаковать, и мы забыли о защите. Забросив две шайбы, мы пропустили несколько контратак, они их здорово реализовали. Потом пришлось раскрываться, а словаки реализовали большинство и здорово после этого выстояли", - сказал Дацюк.

"Все команды настраиваются. Словаки хорошо сыграли в обороне, мы не реализовали много моментов. Нам в следующих матчах нужно проще играть в защите", - добавил капитан команды, при этом поблагодарив вратаря Василия Кошечкина.

Все команды выходят в плей-офф турнира. Победители трех групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места начнут борьбу в плей-офф со стадии четвертьфинала, остальные команды должны будут провести дополнительную встречу.

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