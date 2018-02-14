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Канадские керлингисты победили сборную Великобритании в матче группового раунда Олимпиады

Спорт
14 февраля, 17:57 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Канады по керлингу обыграла команду Великобритании со счетом 6:4 в матче второго тура предварительного раунда Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

В других матчах шведы победили сборную Южной Кореи (7:2), итальянцы обыграли швейцарцев (7:4), команда Японии была сильнее норвежцев (6:4).

Сборные Канады и Швеции, одержавшие по две победы в двух матчах, возглавляют турнирную таблицу.

Участие в мужском олимпийском турнире принимают 10 команд, все сборные играют друг с другом в предварительном однокруговом раунде. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 24 февраля.

Российские керлингисты не принимают участия в турнире, так как не смогли квалифицироваться на Игры в Южной Корее.

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