Канадские керлингисты победили сборную Великобритании в матче группового раунда Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Канады по керлингу обыграла команду Великобритании со счетом 6:4 в матче второго тура предварительного раунда Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

В других матчах шведы победили сборную Южной Кореи (7:2), итальянцы обыграли швейцарцев (7:4), команда Японии была сильнее норвежцев (6:4).

Сборные Канады и Швеции, одержавшие по две победы в двух матчах, возглавляют турнирную таблицу.

Участие в мужском олимпийском турнире принимают 10 команд, все сборные играют друг с другом в предварительном однокруговом раунде. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 24 февраля.

Российские керлингисты не принимают участия в турнире, так как не смогли квалифицироваться на Игры в Южной Корее.