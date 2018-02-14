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Российский хоккеист Капризов призвал не делать трагедии из поражения от словаков

Спорт
14 февраля, 18:20 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

Спортсмен поблагодарил болельщиков со поддержку во время матча

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Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Нападающий хоккейной команды олимпийских атлетов из России Кирилл Капризов призвал не делать трагедии из поражения от сборной Словакии на старте олимпийского турнира. Об этом он сказал журналистам.

В среду российские хоккеисты со счетом 2:3 проиграли команде Словакии, ведя по ходу матча со счетом 2:0.

"Трагедии не случилось, матчи впереди. От игры к игре нужно прибавлять, несмотря на то, что в плей-офф все равно выходят все команды. Начали хорошо, забили рабочие голы, а потом... Но никакой расслабленности точно не было", - сказал Капризов.

"Болельщики - красавцы, спасибо им большое. Нам говорили, что их будет много", - также отметил он.

В следующем матче турнира российские хоккеисты сыграют со словенцами. Словаки встретятся с американцами. Обе игры пройдут 16 февраля.

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