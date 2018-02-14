Ковальчук: российские хоккеисты не расслабились, забросив две быстрые шайбы словакам

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Нападающий команды олимпийских атлетов из России по хоккею Илья Ковальчук не согласился с мнением, что игроки расслабились, забросив две быстрые шайбы в ворота словаков в стартовом матче олимпийского турнира. Об этом хоккеист сказал журналистам.

В начале первого периода российские хоккеисты забросили две шайбы, но в итоге уступили со счетом 2:3.

"Конечно, нет, мы не расслабились. У нас была куча моментов, но у них вратарь здорово сыграл, а они сделали всего четыре броска за период. Никто не расслаблялся, просто они сегодня были лучше", - отметил Ковальчук.

"Надо сделать правильные выводы, - продолжил он. - Что страшного произошло? Словения сегодня также обыграла США, поэтому все начинается сначала. Мы предполагали, что в нашей группе каждый может обыграть каждого".

По словам нападающего, команде нужно поработать над реализацией лишнего. "Решающую роль сыграло то, что словаки забили в большинстве, а мы нет. Нужно лучше разыгрывать и забивать", - заметил он.

В следующем матче турнира российские хоккеисты сыграют со словенцами. Словаки встретятся с американцами. Обе игры пройдут 16 февраля.