ФК "Локомотив" сыграет против французской "Ниццы" в Лиге Европы

ТАСС, 15 февраля. Московский "Локомотив" в четверг сыграет на выезде против французской "Ниццы" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Ранее эти клубы ни разу не встречались в официальных играх.

"Локомотив" продолжает борьбу в Лиге Европы, заняв на стадии группового этапа первое место в группе F. Подопечные Юрия Семина при трех победах, двух ничьих и одном поражении опередили датский "Копенгаген", молдавский "Шериф" и чешский "Фастав".

"Ницца" вышла на "Локомотив" со второго места в группе K, пропустив вперед только итальянский "Лацио" из-за двух поражений в очных встречах. Несмотря на гостевой проигрыш голландскому "Витессу", французы с тремя победами смогли пройти в 1/16 финала. Третье место в группе занял бельгийский "Зюлте-Варегем", а "Витесс" - четвертое.

"Ницца" проводит свой худший за последние три года сезон в чемпионате Франции. В предыдущих двух сезонах французы занимали четвертое и третье места в турнире. В нынешнем чемпионате команда после 25 игр пока занимает девятую строчку.

Лучшим бомбардиром команды является итальянец Марио Балотелли. В текущем сезоне форвард забил 13 голов в чемпионате Франции, пять мячей в еврокубках и один гол в Кубке лиги.

Все футболисты имеют теоретические шансы сыграть

Во Францию вместе с "Локомотивом" прилетели все основные футболисты команды. Среди них восстановившиеся после серьезных травм защитник Ведран Чорлука и нападающий Ари. Однако в последних товарищеских матчах на сборе железнодорожников в Испании Чорлука практически не принимал участия, тогда как Ари даже забил гол в заключительной игре.

В связи с этим есть вероятность, что хорватский защитник пропустит матч с "Ниццей". Это подтверждает и тот факт, что капитаном команды до конца сезона останется полузащитник Игорь Денисов, хотя до травмы им был Чорлука.

У "Ниццы" ситуация с травмированными игроками сложнее. Тяжелые повреждения у защитников Кристофа Жалле и Максима Ле Маршана, а также у полузащитников Нампали Менди, Аллана Сен-Максимена и Жана Сери.

"Будем играть за счет желания и воли"

На предматчевой пресс-конференции тренеры обеих команд расхваливали своих соперников, а также делали акцент на подготовке своих подопечных. Тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что железнодорожники еще не готовы на 100 процентов, потому что давно не играли официальные матчи. "Это первый официальный матч, тем более выездной, на великолепном стадионе с хорошим полем, поэтому настрой у команды хороший", - сказал Семин.

Он заявил, что не обращает внимания на выступление "Ниццы" в чемпионате Франции, по его мнению, "Локомотив" должен ориентироваться на свою игру. "Ницца" - очень хорошая команда, которая имеет свою игру, там хорошие атакующие полузащитники, защитники, поэтому команда выглядит эффектно. Не имеет никакого значения, какое она занимает место в чемпионате Франции, потому что есть только один матч: кто будет лучше к нему готов, тот и выиграет", - сказал он.

Визави Семина из французского клуба Люсьен Фавр считает, что "Локомотив" заслуженно занимает первое место в чемпионате России. "У них крепкая команда, которая умеет играть при ограниченном пространстве, может действовать и на контратаках, игроки хорошо перемещаются, но есть и слабые места, как у всех", - отметил тренер.

С 2010 по 2014 год в составе "Ниццы" играл нынешний защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович. Перед игрой он заявил, что ему приятно вспоминать время, проведенное во французском клубе, а также рассказал, что сейчас "Ницца" значительно сильнее образца четырехлетней давности.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет 22 февраля на "РЖД-Арене" в Москве.