"Зенит" стартует в плей-офф футбольной Лиги Европы матчем в Шотландии с "Селтиком"

ТАСС, 15 февраля. Петербургский "Зенит" начнет в четверг борьбу в 1/16 финала Лиги Европы по футболу выездным матчем с шотландским "Селтиком".

"Зенит" уверенно вышел из группы Лиги Европы с первого места, в шести матчах одержав пять побед при одной ничьей в компании с испанским клубом "Реал Сосьедад", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром". Футболисты петербургского клуба забили больше всех мячей на групповой стадии турнира (17).

"Селтик" занял третье место в группе Лиги чемпионов, уступив немецкой "Баварии" и французскому ПСЖ, но опередив бельгийский "Андерлехт" по личным встречам. Шотландцы после 26 туров лидируют в чемпионате страны, опережая ближайшего преследователя "Абердин" на восемь очков.

Последние шесть сезонов "Селтик" неизменно становился чемпионом Шотландии. Тренирует команду 45-летний североирландец Брендан Роджерс, ранее работавший в английском "Ливерпуле". За полтора года в Шотландии он выиграл четыре трофея, установил рекорд Великобритании, не проиграв в 69 матчах внутренних турниров подряд, он был признан лучшим тренером в сезоне-2016/17.

Пять лет назад на той же стадии турнира "Зенит" встречался с "Ливерпулем" под руководством Роджерса и по сумме двух матчей оказался сильнее благодаря мячу, забитому на выезде (2:0 в Санкт-Петербурге и 1:3 - в Англии). С "Селтиком" петербургский клуб ни разу в своей истории не играл.

Межсезонье "Зенита"

"Зенит" перед началом весенней части сезона провел два сбора - в Дубае и турецком Белеке, клуб одержал в восьми контрольных матчах шесть побед, по разу проиграв и сыграв вничью. "В целом я всем доволен, считаю, что сборы в Дубае и Турции прошли очень хорошо. Все, что запланировали, мы выполнили. К сожалению, не было официальных матчей, но тут уж ничего не поделаешь, мы попытались компенсировать отсутствие официальных игр товарищескими", - прокомментировал подготовку главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини.

"Зенит" в межсезонье отдал в аренду полузащитника Олега Шатова в "Краснодар", нападающего Артема Дзюбу и защитника Ивана Новосельцева в тульский "Арсенал", а ряды команды пополнил игрок сборной России Антон Заболотный, перешедший из "Тосно". Форвард на сборах отметился тремя забитыми мячами.

"Я очень доволен Заболотным. Антон очень серьезно относится к тому, чем занимается, что очень важно", - отметил Манчини.

"Селтик" без лидеров

В предстоящем матче не смогут принять участия два игрока основного состава чемпиона Шотландии. Из-за травм не сыграют основной вратарь команды и сборной страны Крейг Гордон и второй бомбардир в нынешнем первенстве страны нападающий Ли Гриффитс.

Манчини уверен, что потери в составе не скажутся на игре шотландской команды. "На рисунке игры "Селтика" это не скажется, могу вас заверить. Поэтому у нас будет, безусловно, сложный матч. Травмы не скажутся на интенсивности игры", - считает итальянец.

Итальянский тренер отметил в составе "Селтика" 21-летнего французского нападающего Муссу Дембеле, на счету которого 7 мячей в 23 встречах во всех турнирах в текущем сезоне. "Дембеле будет главной угрозой со стороны "Селтика". Это хороший и молодой игрок, мне он нравится, помню его еще в "Фулхэме", - сказал Манчини.

Шотландцы рассчитывают на поддержку болельщиков

"Селтик" проводит свои домашние матчи в Глазго на стадионе "Селтик Парк", вмещающем более 60 тысяч зрителей. Клуб является лидером по посещаемости в чемпионате Шотландии. В среднем каждый домашний матч кельтов посещают более 53 тысяч человек.

"Мы надеемся, что игроки "Зенита" будут немного обескуражены шумом на стадионе, - отметил Роджерс. - Им предстоит сыграть в месте, где футбольная атмосфера одна из лучших в мире. Болельщики всегда оказывают хорошее влияние на нашу игру, надеюсь, мы сможем порадовать их".

Рассчитывает на помощь фанатов и ивуарийский полузащитник Эбуэ Куасси, в 2016 году перешедший в "Селтик" из "Краснодара". "Я играл в России и знаю, что там очень сильный чемпионат, а "Зенит" - одна из лучших его команд. Они сильны ментально и хорошо организованы. Надеюсь, что наши болельщики заполнят стадион, а их поддержка поможет нам одержать победу", - поделился ожиданиями Куасси.

"Селтик" против российских клубов

"Селтик" в еврокубках дважды встречался с московским "Спартаком". Летом 2007 года шотландская команда в серии пенальти победила красно-белых в квалификации Лиги чемпионов (оба матча завершились вничью со счетом 1:1). Через пять лет команды встретились уже в группе Лиги чемпионов, "Селтик" сумел дважды победить и занять второе место, пробившись в 1/8 финала главного еврокубка.

В 2009 году "Селтик" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов победил московское "Динамо" (0:1, 2:0), сумев добиться решающего преимущества в гостевой встрече, на последней минуте отличился Георгиос Самарас. В групповую стадию шотландцы тогда пробиться не сумели, уступив дорогу лондонскому "Арсеналу".

Матч "Селтик" - "Зенит" начнется в 23:05 мск.