ЦСКА и "Црвена Звезда" сыграли вничью в первом очном матче в своей истории

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой" со счетом 0:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ранее клубы ни разу не встречались между собой в официальных играх.

Встреча прошла на фоне сообщения о смерти болельщика армейцев. 37-летний гражданин России скончался в Белграде от сердечного приступа. Отмечалось, что инцидент никак не связан с фанатской деятельностью. В посольстве Российской Федерации в Сербии ТАСС сообщили, что предоставляют всю необходимую помощь в связи со смертью болельщика и оказывают содействие в отправке его тела в Россию.

Матч в Белграде из-за травм пропустили защитники ЦСКА Алексей Березуцкий и Георгий Щенников, а также нападающий Тимур Жамалетдинов. 20-летний форвард должен начать тренироваться с командой уже со среды, а Березуцкий и Щенников могут пропустить ответный матч. Также во второй встрече с "Црвеной Звездой" из-за перебора желтых карточек не примет участие один из лидеров армейцев - полузащитник Александр Головин.

Для выхода в следующую стадию ЦСКА нужна в ответной встрече только победа. "Црвене Звезде" же хватит и голевой ничьей. Сербский клуб сможет пройти в 1/8 финала за счет гола на гостевом поле.

"Црвена Звезда" проводит лучший еврокубковый сезон за 27 лет - с тех пор, как белградская команда выиграла в 1991 году Кубок обладателей кубков. С того времени лишь трижды "Црвена Звезда" сумела добраться до группового турнира Кубка УЕФА / Лиги Европы, однако преодолеть эту стадию удалось лишь на сей раз. В группе H "Црвена Звезда" заняла второе место, уступив лишь английскому "Арсеналу", но опередив немецкий "Кельн" и белорусский БАТЭ.

ЦСКА может быть наказан

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в начале января наказал "Црвену Звезду" за расистское и дискриминационное поведение болельщиков на матче группового этапа турнира с БАТЭ (0:0), который прошел в Борисове 23 ноября прошлого года. Белградский клуб был обязан провести ближайший домашний еврокубковый матч без зрителей. 5 февраля "Црвена Звезда" объявила, что УЕФА удовлетворил апелляцию сербского клуба на данное решение.

Посмотреть на игру "Црвены Звезды" и ЦСКА пришло 35 642 зрителя при вместимости стадиона "Райко Митич" 51 755 человек. Ранее организаторы матча сообщали ТАСС, что было продано 47 тыс. билетов, но плохая погода могла помешать болельщикам прийти на стадион - во время игры в Белграде был один градус выше нуля и шел снег с дождем.

Несмотря на санкции со стороны УЕФА, пусть и отмененные позднее, фанаты "Црвены Звезды" все равно нарушили правила. Во втором тайме на секторе болельщиков сербского клуба появилось несколько файеров, за что клуб может быть наказан еще более строго.

Серьезное наказание может получить и ЦСКА: в начале второго тайма армейские болельщики зажгли несколько файеров, многократно использовали хлопушки и дымовые шашки, из-за чего поле стадиона "Райко Митич" заволокло дымом, но игра не была остановлена. В сентябре прошлого года УЕФА оштрафовал московский "Спартак" за подобное нарушение на €60 тыс., а болельщикам красно-белых был закрыт доступ на гостевую трибуну следующего выездного матча турнира с испанской "Севильей". Также в январе УЕФА наказал штрафом в €30 тыс. "Зенит" за использование болельщиками пиротехники на выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с испанским "Реалом Сосьедад", который прошел 7 декабря. Похожие наказания могут ждать и ЦСКА.

После матча болельщиков ЦСКА во избежание стычек с фанатами "Црвены Звезды" держали на трибунах около часа.

Отличная защита, претензии к нападению

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча был критичен в отношении нападающих своей команды. По его мнению, линия атаки ЦСКА не доводила моменты до конца, игрокам надо было бить по воротам чаще. При этом тренер отметил, что в защите команда сыграла неплохо, футболисты обороны смогли "связать" форвардов соперника. "Иногда было напряжение во время стандартов, но это как у наших ворот, так и у ворот "Црвены Звезды", - подчеркнул специалист.

Он обратил внимание, что потеря Головина в ответной игре для ЦСКА очень серьезна, ведь это один из лидеров команды, который "много делает на поле". По его словам, Головин в моменте, когда получил желтую карточку, не должен был делать подкат. "Постараемся его заменить", - резюмировал Гончаренко.

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич выделил защиту ЦСКА и лично вратаря армейцев Игоря Акинфеева. Голкипер во время игры несколько раз спас свою команду в опасных моментах. "Мы знали, что будет нелегкая игра, но это только первый тайм из двух, впереди еще матч в Москве. При этом сегодня мы показали, что можем играть с любым соперником и никого не боимся", - заявил тренер, отметив, что московский клуб остается фаворитом двухматчевого противостояния.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Црвеной Звездой" пройдет 21 февраля на "ВЭБ-Арене" в Москве.