ФК "Спартак" впервые за 7 лет стартует в плей-офф еврокубков матчем с "Атлетиком"

ТАСС, 15 февраля. "Спартак" в четверг дома сыграет с испанским "Атлетиком" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу.

Последний матч в весенней части еврокубков красно-белые провели в апреле 2011 года, когда во встрече 1/4 финала Лиги Европы уступили в "Лужниках" португальскому "Порту" со счетом 2:5. "Спартак" единственный из четырех российских клубов, стартующих в 1/16 финала турнира, который при жеребьевке не попал в число сеяных, поэтому первый матч проводит в Москве.

"Спартак" попал в плей-офф Лиги Европы из Лиги чемпионов. Красно-белые заняли третье место в группе, опередив словенский "Марибор", но уступив испанской "Севилье" и английскому "Ливерпулю". Команда Массимо Карреры до последнего тура имела шансы стать одной из двух первых команд квартета.

Красно-белые по ходу группового турнира дважды переписали историю. Победа над севильцами в первом матче команд в Москве стала самой крупной в истории клуба в основных раундах Лиги чемпионов (5:1). А поражение от "Ливерпуля" в последнем туре со счетом 0:7 стало самым крупным не только в истории красно-белых, но и в истории российских клубов в еврокубках.

"Атлетик", основанный в 1898 году, восемь раз побеждал в чемпионате страны, хотя последний успех датирован 1984 годом. По числу титулов баски уступают только мадридским "Реалу" и "Атлетико", а также "Барселоне". "Атлетик" традиционно приглашает в свой состав исключительно игроков с баскскими корнями, регулярно занимая в чемпионате Испании места, позволяющие выступать во втором по значимости еврокубке. Главным тренером команды также является баск - Хосе Анхель Сеганда.

"Атлетик" начал борьбу в турнире с предпоследней стадии квалификации, одолел в двухматчевых противостояниях румынское "Динамо" и греческий "Панатинаикос". Клуб занял первое место в группе с 11 очками, опередив шведский "Эстерсунд", украинскую "Зарю" и немецкую "Герту". В чемпионате страны в последних пяти матчах "Атлетик" набрал всего четыре очка.

"Спартак" без Максимовича, но с Ханни

"Спартак" подходит ко встрече с несколькими потерями. Еще в 2017 году травмировались защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев, а во время сборов повреждения получили защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе. Остальные футболисты провели тренировку на базе в Тарасовке накануне матча в общей группе.

Не поможет москвичам и болгарский полузащитник Ивелин Попов, который на правах аренды перешел в казанский "Рубин". Заменит его, скорее всего, новичок - алжирец Софьян Ханни, ранее выступавший за бельгийский "Андерлехт".

Другое зимнее приобретение "Спартака" - Никола Максимович, перешедший из итальянского "Наполи", не сможет выступить в плей-офф. Сербский защитник заигран в турнире за итальянский "Наполи".

"Атлетик" в межсезонье потерял основного центрального защитника Эмерика Лапорта, который перешел в английский "Манчестер Сити". По информации британских СМИ, испанская сторона получила за 23-летнего француза рекордные для клуба €65 млн. В то же время баски осуществили рекордную для себя покупку, у клуба "Реал Сосьедад" за €32 млн был куплен защитник сборной Испании Иньиго Мартинес.

Проблемы "Атлетика"

Массимо Каррера на пресс-конференции перед матчем заявил, что проблемы соперника во внутреннем первенстве не скажутся на ходе игры. "Каждая встреча отличается от других, поэтому, на мой взгляд, кризис "Атлетика" в чемпионате никак не повлияет на завтрашний матч. Одержит победу тот, кто будет играть лучше", - сказал главный тренер "Спартака".

Хосе Анхель Сеганда заявил, что его подопечные намерены исправить сложившуюся в клубе ситуацию. "Мы с большим уважением относимся к сопернику, который является чемпионом России и имеет ряд хороших игроков, но наши ребята с воодушевлением ждут завтрашний матч и готовы изменить текущую ситуацию к лучшему", - заявил он.

С воодушевлением ждет завтрашний игры нападающий "Атлетика" Ариц Адурис, который назвал "Спартак" великой российской командой, но отметил, что его одноклубники позитивно настроены перед игрой в четверг, несмотря на тяжелую ситуацию в команде.

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг температура может опуститься до 10 градусов мороза. Сеганда считает, что морозная погода не станет препятствием для его подопечных. "Два клуба будут играть на одном стадионе в одинаковых условиях, плюс мы знаем, что соперник тоже тренировался в теплом климате", - сказал он.

Как ранее сообщил коммерческий директор красно-белых Александр Атаманенко, на матче ожидается аншлаг. Испанскую команду в Москве поддержат около 300 человек.

Ответный матч команд пройдет в Бильбао 22 февраля.