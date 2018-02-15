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Фигурист Рогонов старался воспринимать ОИ как финал Кубка России в Саранске

Спорт
15 февраля, 6:59 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 15, февраля. /ТАСС

Партнерша спортсмена Кристина Астахова объяснила ошибки в произвольной программе психологией

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Алексей Рогонов и Кристина Астахова

Алексей Рогонов и Кристина Астахова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Алексей Рогонов признался, что старался воспринимать Олимпийские игры как финал Кубка России в Саранске. Об этом он рассказал журналистам.

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По итогам выступления двух групп в произвольной программе в соревновании спортивных пар Кристина Астахова и Алексей Рогонов занимали четвертое место.

"Надо просто выходить и показывать, что наработали. Я подходил к этому старту, как к любому, как к финалу Кубка России в Саранске, например. Не думал, что это Олимпиада. Но это зависит не от одного, от состояния двух людей", - отметил фигурист.

"Думай я, что это Олимпиада, еще хуже было бы. Не знаю, что произошло - выходили бороться. Одна ошибка ничего не значит, надо катать программу. Но когда одна за другой...", - добавил он.

"Счастье? Нет, опять опыт"

Астахова объяснила ошибки психологией. "Да ни с чем это не связано. Мы уже давно акклиматизировались. Это психологический момент", - сказала она.

"Есть позитивный момент. Мы участники Игр", - также отметила Астахова.

"Я вот иногда себе говорю - вот оно счастье. А потом отвечаю себе же: "Нет, опять опыт...", - сказал Рогонов в заключение.

В соревновании спортивных пар выступают еще два российских дуэта - Наталья Забияко и Александр Энберт, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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