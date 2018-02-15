Команды Фигу и Роналдиньо проведут благотворительный матч в пользу детей с инвалидностью

ТАСС, 15 февраля. Несколько легендарных футболистов и тренеров, в том числе португалец Луиш Фигу и бразилец Роналдиньо, примут участие в благотворительном матче в пользу детей с инвалидностью, организованном Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Организацией объединенных наций (ООН). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча пройдет 21 апреля в Женеве на арене "Стад-де- Женев".

Фигу и Роналдиньо будут капитанами команд, руководить которыми будут итальянец Карло Анчелотти и француз Дидье Дешам. На поле также выйдут Эрик Абидаль, Кафу, Юрий Джоркаефф, Александр Фрей, Луис Гарсия, Нуну Гомеш, Кристиан Карамбе, Фернандо Йерро, Яри Литманен, Гаиска Мендьета, Робер Пирес, Селия Шашич и Давид Трезеге. Главным арбитром будет бывший итальянский рефери Пьерлуиджи Коллина.

Доходы от проведения матча, благотворительного ужина и виртуального аукциона будут переданы Детскому фонду УЕФА и затем использованы для финансирования международных гуманитарных программ и проектов развития, чтобы помочь детям с инвалидностью в Швейцарии и по всему миру.

"Польщен возможностью принять участие в мероприятии столь важном как на местном, так и на международном уровне, - сказал Фигу. - Сегодня стартовала продажа билетов, и я приглашаю всех жителей Женевы посмотреть этот матч и тем самым внести свою лепту в столь важное дело. Приятно видеть так много легенд из мира футбола, которые объединили силы, чтобы собрать средства и помочь нуждающимся в них детям".

Встреча проводится для содействия реализации 17 целей устойчивого развития, которые перед собой поставила ООН, с особым акцентом на десятой цели - сокращении неравенства.