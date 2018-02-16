WADA на полгода закрыло антидопинговую лабораторию в Бухаресте

ТАСС, 16 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на шесть месяцев приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Бухаресте. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Санкции, связанные с несоответствием румынской лаборатории стандартам качества WADA, вступили в силу 29 ноября прошлого года. Лаборатории запрещено проводить любые антидопинговые экспертизы. На период отстранения все образцы будут перевезены в другое место.

В период отстранения лаборатория должна устранить все недочеты, обнаруженные группой экспертов WADA, в противном случае срок наказания будет продлен.