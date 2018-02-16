Клуб НХЛ "Сент-Луис" выменял у "Торонто" российского форварда Сошникова

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" приобрел российского нападающего Никиту Сошникова у "Торонто". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В обмен на 24-летнего россиянина "Торонто" получил пик четвертого раунда "Сент-Луиса" на драфте новичков лиги 2019 года. Сошников прибудет в Сент-Луис через 7-10 дней после получения американской визы и прохождения медосмотра.

За "Торонто" Сошников выступал с 2015 года, всего в НХЛ он провел 70 матчей, в которых набрал 14 очков (7+7). В КХЛ Сошников выступал за подмосковный "Атлант" в сезонах-2013/14 и 2014/15, сыграв 90 матчей и набрав 37 очков (16+21).

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ "Сент-Луис" идет на четвертом месте в Западной конференции, набрав 72 очка в 59 встречах. За клуб выступают российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.