Дацюк тренируется в звене с Гусевым и Капризовым перед матчем ОИ со словенцами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Хоккеист команды олимпийских атлетов из России Павел Дацюк тренируется в одном звене с Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым перед матчем Олимпиады-2018 со словенцами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча со словенцами пройдет позднее в пятницу.

Полностью сочетания выглядят следующим образом:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;

"белые": Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Калинин, Сергей Мозякин;

"красные": Никита Нестеров - Алексей Марченко; Никита Гусев - Павел Дацюк - Кирилл Капризов;

"синие": Андрей Зубарев - Артем Зуб; Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов;

"черные": Богдан Киселевич - Егор Яковлев; Иван Телегин - Илья Каблуков - Михаил Григоренко.

В первом матче на олимпийском турнире россияне уступили словакам со счетом 2:3.