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Дацюк тренируется в звене с Гусевым и Капризовым перед матчем ОИ со словенцами

Спорт
16 февраля, 4:22 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 16, февраля. /ТАСС

Встреча пройдет позднее в пятницу

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Павел Дацюк

Павел Дацюк

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Хоккеист команды олимпийских атлетов из России Павел Дацюк тренируется в одном звене с Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым перед матчем Олимпиады-2018 со словенцами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча со словенцами пройдет позднее в пятницу.

Полностью сочетания выглядят следующим образом:

  • вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
  • "белые": Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Калинин, Сергей Мозякин;
  • "красные": Никита Нестеров - Алексей Марченко; Никита Гусев - Павел Дацюк - Кирилл Капризов;
  • "синие": Андрей Зубарев - Артем Зуб; Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов;
  • "черные": Богдан Киселевич - Егор Яковлев; Иван Телегин - Илья Каблуков - Михаил Григоренко.

В первом матче на олимпийском турнире россияне уступили словакам со счетом 2:3.

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