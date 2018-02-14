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Домашняя атмосфера не помогла российским хоккеистам на старте Олимпиады

Спорт
14 февраля, 19:00 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

В среду россияне уступили словакам со счетом 2:3, ведя по ходу встречи со счетом 2:0

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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Российские болельщики создали на олимпийской арене в Канныне домашнюю обстановку, но хоккеистам это не помогло. Одни из главных фаворитов Игр в Пхёнчхане начали турнир с неожиданного поражения от команды Словакии со счетом 2:3.

Организаторы Олимпиады приберегли старт хоккейного турнира на пятый день после официального открытия, когда соревнования набрали ход, а болельщики вошли во вкус. Утро в Канныне выдалось ненастным - в прибрежной зоне разгулялся такой ветер, что пришлось даже закрывать Олимпийский парк. Нужно было собрать разлетевшиеся по территории сооружения, да и гарантировать безопасность в таких условиях было невозможно. Впрочем, к вечеру стихия успокоилась, и отменять поход на хоккей не было необходимости.

Перед игрой российские болельщики в абсолютном большинстве воодушевленно гуляли в фойе олимпийской арены. Фотографировались с корейскими девушками, знакомились и братались друг с другом. И, естественно, с гордостью демонстрировали российские флаги, обозначая обширную географию: совсем близкий Сахалин, очень далекий Калининград, фартовый для российского спорта Реж и многие- многие другие. Костяк активной поддержки уже привычно для этой Олимпиады составили активисты движения "Россия в моем сердце".

Корейцы хорошо приняли российских гостей. Перед матчем к сектору с болельщиками в красных свитерах пришел кореец, раскрасивший лицо в триколор. Он был очень возбужден, взял на себя роль заводящего и с комичным акцентом скандировал "Россия! Россия!"

Вообще корейцев, поддерживающих российских хоккеистов, было много. Кто-то пришел с маленьким флажком, кто-то наклеил на щеки бело-сине-красные сердечки, а кто-то подготовился еще более основательно, придя на игру в свитере Павла Дацюка. Правда, времен "Детройта".

Встречались в этом гостеприимстве и весьма странные сочетания - российский флаг на щеке и американский в руках.

Корейцы - за Россию, чехи - за словаков

Начало матча добавило оптимизма и без того веселым российским болельщикам. Они с удовольствием подхватывали песню "Дорогой длинною", которую организаторы сделали голевой мелодией для олимпийских атлетов из России. Далее в плей-листе российских болельщиков значилась революционная "Дубинушка" с призывным распевом "Эй, ухнем!" Сразу же пришла вторая шайба, а тот самый кореец с флагом на лице уже довольно неплохо ориентировался в текстах песен на русском языке.

В первой половине стартового периода россияне полностью хозяйничали на олимпийской арене - на табло горели безапелляционные 2:0, а с трибун мощно звучала "Катюша". Впрочем, к концу стартовой трети повод обозначиться на арене получили словаки. Болельщиков с флагами расцветки, аналогичной российским, было заметно меньше.

Словаки быстро смекнули, что их сила в единстве, и сгруппировались в кулак из 30 человек. Их знаменитый распев "Heja Slovensko" стал куда более отчетливым. Что интересно, во втором периоде к словакам прильнули чехи, с удовольствием развесившие свои флаги на самое видное место.

Происходящее на льду позволило "гостевому" сектору почувствовать, что шансы на сенсацию высоки. В третьем периоде чехи и словаки даже запустили волну, однако полного круга она так и не сделала.

В свою очередь, российские болельщики до конца поддерживали команду и верили в спасение. Последние минуты прошли под громогласное скандирование "Шайбу! Шайбу!", но от поражения это не уберегло. Расстроенными российские болельщики не выглядели. Одни понимали, что при существующей формуле турнира это поражение ничего не значит, а другие, судя по всему, вообще не поняли, как могло случиться такое поражение.

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