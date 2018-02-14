Знарок взял на себя ответственность за поражение российских хоккеистов от словаков на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер хоккейной команды олимпийских атлетов из России Олег Знарок взял на себя ответственность за поражение в матче Олимпийских игр от словаков. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Россияне в среду уступили словакам со счетом 2:3, выигрывая по ходу матча 2:0.

"Сами отдали игру, все ошибки, которые мы совершили, я беру на себя, это моя команда. Мы, видимо, решили, что все так быстро произошло, все так хорошо. Большинство не работает, на тренировках было все в порядке", - сказал Знарок.

"Здесь все игры будут такие, команды здесь хорошие, это же Олимпиада. Надо настраиваться на последний бой. Рано говорить об изменениях, надо ночь переспать", - заключил специалист.

Следующую встречу россияне проведут с командой Словении 16 февраля.