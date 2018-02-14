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Знарок надеется, что после игры со словаками хоккеистам РФ будет легче в плане психологии

Спорт
14 февраля, 18:30 дата обновления: 14 февраля, 18:37 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

Россияне в среду уступили словакам в первом матче олимпийского турнира со счетом 2:3

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Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Главный тренер российских хоккеистов Олег Знарок надеется, что после поражения от словаков на Олимпиаде его подопечным будет легче в психологическом плане. Об этом он рассказал журналистам.

Россияне в среду уступили словакам в первом матче олимпийского турнира со счетом 2:3. В следующей игре россияне встретятся со словенцами 16 февраля.

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"Надеюсь, что спадут оковы, так как напряжение было большим, в том числе со стороны прессы, которую ребята читают. Команда очень нервничала перед игрой, я это видел, поэтому не стал их так грузить. Не было никаких сомнений, что после счета 2:0 в нашу пользу что-то произойдет", - сказал Знарок.

"После счета 2:1 я думал, что ничего страшного, сейчас забьем. Потом случилось 2:2, и - "ой", - добавил он

Тренер объяснил, почему нападающие Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Сергей Мозякин сыграли в одном звене. "С южнокорейцами в товарищеском матче они сыграли неплохо, да они и сами попросили вместе поставить. Сыграли вроде неплохо, но самое главное - это большинство, которое у нас не пошло. Возможно, из-за психологического давления, так как ребята понимают, чего от них ждут", - отметил Знарок.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.

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