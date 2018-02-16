Представитель оргкомитета ОИ-2018: проблема с транспортом в Пхёнчхане решена

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпиады в Пхёнчхане решил проблему организации транспорта на Играх. Об этом на пресс-конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

Ранее волонтеры, журналисты и другие участники Игр неоднократно жаловались на проблемы с транспортом.

"В начале Игр интервалы между автобусами были длинными, в автобус вмещается 45 человек, поэтому он должен был отъезжать, остальным приходилось ждать. В этой связи мы сократили интервалы между рейсами. Проблема уже решена. Если у вас возникли конкретные проблемы, то обратитесь к диспетчерам", - сказал Сон Пэк Ю.