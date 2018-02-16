Двое швейцарских фристайлистов заразились норовирусом на Олимпиаде в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Двое фристайлистов из Швейцарии заразились норовирусом во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство Reuters.

Одним из заразившихся является чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош, имя второго лыжника не разглашается, поскольку его семья еще не уведомлена о произошедшем. Ранее сообщалось, что спортсмены, приехавшие на Олимпиаду, не пострадали в результате вспышки норовируса. В пятницу стало известно, что общее количество заразившихся норовирусом на Играх увеличилось до 244 человек.

Ранее более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые занимаются охраной правопорядка, пока весь охранный персонал не сможет вернуться к своей работе.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля. Соревнования фристайлистов на Играх начались 9 февраля и завершатся 23 февраля.