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Двое швейцарских фристайлистов заразились норовирусом на Олимпиаде в Пхёнчхане

Спорт
16 февраля, 6:38 дата обновления: 16 февраля, 7:36 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 16, февраля. /ТАСС

Имена спортсменов не называются

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Двое фристайлистов из Швейцарии заразились норовирусом во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство Reuters.

Одним из заразившихся является чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош, имя второго лыжника не разглашается, поскольку его семья еще не уведомлена о произошедшем. Ранее сообщалось, что спортсмены, приехавшие на Олимпиаду, не пострадали в результате вспышки норовируса. В пятницу стало известно, что общее количество заразившихся норовирусом на Играх увеличилось до 244 человек.

Ранее более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые занимаются охраной правопорядка, пока весь охранный персонал не сможет вернуться к своей работе.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля. Соревнования фристайлистов на Играх начались 9 февраля и завершатся 23 февраля.

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