Итальянка Микела Мойоли завоевала золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Итальянка Микела Мойоли завоевала золотую медаль в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Серебряным призером стала француженка Джулия Перейра де Соуза Мабило. Бронзу завоевала Ева Самкова из Чехии.

Россиянка Кристина Пауль стала шестой в малом финале и заняла итоговое 12-е место. Мария Васильцова завершила выступление в четвертьфинале.

Для 22-летней Мойоли Олимпиада в Пхёнчхане стала второй в карьере. В Сочи она заняла шестое место. Итальянка дважды завоевывала бронзу чемпионатов мира. Мойоли выигрывала общий зачет Кубка мира в сезоне-2015/16 и лидирует в нынешнем сезоне.

Золото Мойоли стало вторым для сборной Италии на Играх в Пхёнчхане. Итальянские спортсмены завоевали шесть медалей (2-1-3).

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.