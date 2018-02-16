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Итальянка Микела Мойоли завоевала золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде

Спорт
16 февраля, 7:01 дата обновления: 16 февраля, 7:24 UTC+3

Серебряным призером стала француженка Джулия Перейра де Соуза Мабило, бронза у Евы Самковой из Чехии

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Микела Мойоли

Микела Мойоли

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Итальянка Микела Мойоли завоевала золотую медаль в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

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Серебряным призером стала француженка Джулия Перейра де Соуза Мабило. Бронзу завоевала Ева Самкова из Чехии.

Россиянка Кристина Пауль стала шестой в малом финале и заняла итоговое 12-е место. Мария Васильцова завершила выступление в четвертьфинале.

Для 22-летней Мойоли Олимпиада в Пхёнчхане стала второй в карьере. В Сочи она заняла шестое место. Итальянка дважды завоевывала бронзу чемпионатов мира. Мойоли выигрывала общий зачет Кубка мира в сезоне-2015/16 и лидирует в нынешнем сезоне.

Золото Мойоли стало вторым для сборной Италии на Играх в Пхёнчхане. Итальянские спортсмены завоевали шесть медалей (2-1-3).

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.

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