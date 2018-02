Главный тренер сборной Бразилии: в российских городах есть вся инфраструктура для ЧМ-2018

Today I had the honour of meeting Tite, aka Adenor Leonardo Bacchi and manager at the Brazilian national football team @cbf_futebol . I took the opportunity to tell him about our #zerodiscrimination campaign @fifaworldcup & @unaidsglobal and he very kindly agreed to support with a message of his own. Thank you Tite & good luck in the World Cup! Сегодня в рамках официальной встречи в Федерации Футбола Бразилии я была рада познакомиться с главным тренером сборной и очень благодарна ему за поддержку нашей совместной программы @fifaworldcup и @unaidsglobal @unaids_eeca #нольдискриминации ❤️Поддержка таких людей очень важна для нас и я уверена, что это будет самый безопасный Чемпионат Мира во всех отношениях! V #fifa #ambassador #worldcup #russia #brazil @cbf_futebol

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018⚽️ (@lopyrevavika) Фев 16, 2018 в 12:24 PST