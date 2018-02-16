Главный тренер сборной Бразилии: в российских городах есть вся инфраструктура для ЧМ-2018

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Россияне окажут теплый прием спортсменам и болельщикам, которые приедут на чемпионат мира по футболу. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с корр. ТАСС главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите, отметив, что вся необходимая инфраструктура уже готова.

"Мы уже побывали в Сочи, в Москве, в Казани и в Санкт- Петербурге, вся [необходимая] инфраструктура в наличии. Лично нам оказали очень теплый прием", - сказал он.

Тите также назвал ошибочным распространенное за рубежом мнение о том, что люди в России при общении склонны "сохранять некоторую дистанцию".

"[Во время нашего визита] они были в высшей степени гостеприимны, в высшей степени доброжелательны и в высшей степени вежливы. Они старались сделать все, чтобы наше пребывание было комфортным. И я, и все, кто были там, получили от вас эту теплоту, эту любовь, позволившую чувствовать себя непринужденно", - добавил Тите.

По словам главного тренера сборной Бразилии, он считает, что гости предстоящего чемпионата в России "почувствуют такое же отношение" к себе. В пятницу Тите принял участие во встрече с послом чемпионата мира 2018 года Викторией Лопыревой, которая прошла в здании Бразильской конфедерации футбола.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Today I had the honour of meeting Tite, aka Adenor Leonardo Bacchi and manager at the Brazilian national football team @cbf_futebol . I took the opportunity to tell him about our #zerodiscrimination campaign @fifaworldcup & @unaidsglobal and he very kindly agreed to support with a message of his own. Thank you Tite & good luck in the World Cup! Сегодня в рамках официальной встречи в Федерации Футбола Бразилии я была рада познакомиться с главным тренером сборной и очень благодарна ему за поддержку нашей совместной программы @fifaworldcup и @unaidsglobal @unaids_eeca #нольдискриминации ❤️Поддержка таких людей очень важна для нас и я уверена, что это будет самый безопасный Чемпионат Мира во всех отношениях! V #fifa #ambassador #worldcup #russia #brazil @cbf_futebol Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018⚽️ (@lopyrevavika) Фев 16, 2018 в 12:24 PST