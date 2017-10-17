Сборные России и Бразилии проведут товарищеский матч в Москве 23 марта

ТАСС, 17 октября. Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч против команды Бразилии в Москве 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Российский футбольный союз официально сообщает о том, что достигнута договоренность о проведении одного из двух контрольных матчей с участием национальной сборной России в марте 2018 года. 23 марта россияне в Москве сыграют домашний матч со сборной Бразилии. Стадион и время начала встречи РФС объявит дополнительно", - говорится в сообщении.

Впервые информация о том, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной России, появилась в июне этого года. Отмечалось, что бразильская сторона рассчитывает при помощи товарищеского матча с хозяевами чемпионата мира лучше подготовиться к турниру. Позже вице-президент CBF Фернандо Сарни рассказал ТАСС, что матч Россия - Бразилия пройдет в марте в России.

Сборная Бразилии еще весной обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира. После матча со сборной России бразильцы проведут встречу с командой Германии, она запланирована на 27 марта в Берлине.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.