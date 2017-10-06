Мутко призвал не забегать вперед в вопросе проведения товарищеской игры Россия - Бразилия

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Забегать вперед в вопросе проведения в Москве товарищеского матча между сборными России и Бразилии по футболу не нужно. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
В четверг комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что игра Россия - Бразилия пройдет на московском стадионе "Лужники" 23 марта 2018 года.
"Все слухи не нужно комментировать, - сказал Мутко. - Бразилия у нас действительно есть в графике, мы работаем с ними, они участники чемпионата мира. Но подождите, есть еще один игровой день [отбора чемпионата мира в южноамериканской зоне]".
Сборная Бразилии обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира весной. Российская команда следующие два товарищеских матча проведет 7 октября против сборной Южной Кореи в Москве и 10 октября против иранцев в Казани.