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Мутко призвал не забегать вперед в вопросе проведения товарищеской игры Россия - Бразилия

Спорт
6 октября, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В четверг комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что игра пройдет на московском стадионе "Лужники" 23 марта 2018 года

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Забегать вперед в вопросе проведения в Москве товарищеского матча между сборными России и Бразилии по футболу не нужно. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В четверг комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что игра Россия - Бразилия пройдет на московском стадионе "Лужники" 23 марта 2018 года.

"Все слухи не нужно комментировать, - сказал Мутко. - Бразилия у нас действительно есть в графике, мы работаем с ними, они участники чемпионата мира. Но подождите, есть еще один игровой день [отбора чемпионата мира в южноамериканской зоне]".

Сборная Бразилии обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира весной. Российская команда следующие два товарищеских матча проведет 7 октября против сборной Южной Кореи в Москве и 10 октября против иранцев в Казани.

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