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Американец Натан Чен первым в истории сделал шесть четверных прыжков в одной программе

Спорт
17 февраля, 7:03 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

18-летний фигурист получил 215,08 балла за произвольную программу, однако не смог обновить мировой рекорд (223,20), который принадлежит японцу Юдзуру Ханю

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Натан Чен

Натан Чен

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Американец Натан Чен сделал шесть четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, став первым фигуристом в истории, которому это удалось.

Чен прыгнул лутц, два флипа (один из них в каскаде), два тулупа (один из них в каскаде) и сальхов. 18-летний фигурист получил 215,08 балла, однако не смог обновить мировой рекорд (223,20), который принадлежит японцу Юдзуру Ханю. После короткой программы американец занимал 17-е место.

Чен является победителем чемпионата четырех континентов и финала Гран-при - 2017. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в командных соревнованиях.

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