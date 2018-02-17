Климов и Корнилов вышли в решающую попытку в прыжках на лыжах с большого трамплина на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Россияне Евгений Климов и Денис Корнилов квалифицировались в финальную попытку соревнований по прыжкам на лыжах с большого трамплина на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Климов в первой попытке занял 24-е место, показав результат 116,4 балла, Корнилов стал 29-м (111,2). Всего в решающую попытку вышли 30 спортсменов.

Россияне Михаил Назаров (39-е место, 103,4 балла) и Алексей Ромашов (42-е место, 99,8 балла) в финальный раунд пробиться не сумели. Первое место в первой попытке занял поляк Камил Стох (143,8), второе - австриец Михаэль Хайбёк (140,4), третье - немец Андреас Веллингер (138,8). Решающая попытка пройдет позднее в субботу.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Игры завершатся 25 февраля.