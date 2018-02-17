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Прыгун на лыжах Климов остался доволен своим выступлением на большом трамплине на ОИ

Спорт
17 февраля, 17:34 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

Спортсмен занял 26-е место, его соотечественник Денис Корнилов стал 30-м

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Евгений Климов

Евгений Климов

© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов оценил свое выступление на Олимпиаде на большом трамплине на твердую четверку по пятибалльной системе. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Климов занял 26-е место, его соотечественник Денис Корнилов - 30-е. Два других олимпийских спортсмена из России Михаил Назаров и Алексей Ромашов не сумели пробиться во вторую попытку в финале соревнований.

"Свое сегодняшнее выступление я оценю на твердую четверку, - признался Климов. - В принципе всем доволен, чего нельзя сказать о показанном результате. Но объективно сегодня я готов выступать именно так".

"Как я уже говорил раньше, в начале сезона у меня были определенные проблемы, но на Олимпиаде у меня в физическом, психологическом и техническом плане все в порядке, - продолжил спортсмен. - Сегодня я сделал хорошие прыжки, пожалуй, свои лучшие на Олимпиаде. Теперь нас ждут командные старты, к которым готовимся с боевым настроем. Будем стараться показать максимальный результат".

Командный турнир прыгунов на лыжах с трамплина состоится 19 декабря.

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