Прыгун на лыжах Климов остался доволен своим выступлением на большом трамплине на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов оценил свое выступление на Олимпиаде на большом трамплине на твердую четверку по пятибалльной системе. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Климов занял 26-е место, его соотечественник Денис Корнилов - 30-е. Два других олимпийских спортсмена из России Михаил Назаров и Алексей Ромашов не сумели пробиться во вторую попытку в финале соревнований.

"Свое сегодняшнее выступление я оценю на твердую четверку, - признался Климов. - В принципе всем доволен, чего нельзя сказать о показанном результате. Но объективно сегодня я готов выступать именно так".

"Как я уже говорил раньше, в начале сезона у меня были определенные проблемы, но на Олимпиаде у меня в физическом, психологическом и техническом плане все в порядке, - продолжил спортсмен. - Сегодня я сделал хорошие прыжки, пожалуй, свои лучшие на Олимпиаде. Теперь нас ждут командные старты, к которым готовимся с боевым настроем. Будем стараться показать максимальный результат".

Командный турнир прыгунов на лыжах с трамплина состоится 19 декабря.