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Третьяк назвал победу российских хоккеистов над командой США престижной и важной

Спорт
17 февраля, 17:41 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

Россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили сборную США со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Антон Новодережкин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Победа российских хоккеистов над сборной США на Олимпийских играх в Пхёнчхане является важной и престижной для страны, команда смотрелась в этой игре солидно. Такое мнение журналистам выразил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили сборную США со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований.

"Хорошая игра, все получилось, как планировали - заняли первое место, - сказал Третьяк. - В первом матче [группы] сами виноваты, вторую провели хорошо. Сегодняшняя игра получилась достойной, тем более соперник не слабый, бьется до последней секунды".

"Смотрелись солидно, видно, что команда была заряженной. Стоит отметить всю команду, особенно [Сергея] Мозякина и [Павла] Дацюка. Очень важная игра была для престижа страны", - добавил президент ФХР.

Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2). В параллельном матче группы В словаки сыграли вничью со словенцами в основное время (2:2), что позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете. Четвертьфинальные матчи пройдут 21 февраля.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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