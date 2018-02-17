Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Капризов отметил игру россиян в меньшинстве в матче ОИ с американцами

Спорт
17 февраля, 17:57 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

В субботу россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили команду США со счетом 4:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кирилл Капризов (слева)

Кирилл Капризов (слева)

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Форвард команды олимпийских атлетов из России Кирилл Капризов отметил игру партнеров в меньшинстве в победном матче Олимпийских игр - 2018 со сборной США. Об этом хоккеист сказал журналистам.

В субботу россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили команду США со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований, заняв первое место в квартете.

"Хорошая игра была сегодня, вся команда хорошо постаралась. Стараемся играть каждый матч все лучше и лучше. У обеих команд было много удалений, но сегодня хорошо сработало меньшинство - красавцы ребята, хорошо действовали. Вся команда провела отличную встречу и неважно, кто забивает", - сказал Капризов.

"Как корейская еда? Нормально, но нам сейчас не до этого, думаем о турнире", - заключил форвард.

Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2).

Четвертьфинальные матчи пройдут 21 февраля. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады
3
Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу на Мюнхенской конференции
4
В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
7
Захарова: в Киеве наврали украинским гражданам про Тимошенко в Мюнхене
Темы дня
Новости партнеров
Реклама