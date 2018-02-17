Хоккеист Капризов отметил игру россиян в меньшинстве в матче ОИ с американцами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Форвард команды олимпийских атлетов из России Кирилл Капризов отметил игру партнеров в меньшинстве в победном матче Олимпийских игр - 2018 со сборной США. Об этом хоккеист сказал журналистам.

В субботу россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили команду США со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований, заняв первое место в квартете.

"Хорошая игра была сегодня, вся команда хорошо постаралась. Стараемся играть каждый матч все лучше и лучше. У обеих команд было много удалений, но сегодня хорошо сработало меньшинство - красавцы ребята, хорошо действовали. Вся команда провела отличную встречу и неважно, кто забивает", - сказал Капризов.

"Как корейская еда? Нормально, но нам сейчас не до этого, думаем о турнире", - заключил форвард.

Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2).

Четвертьфинальные матчи пройдут 21 февраля. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.