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Ковальчук: российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны американцев на ОИ

Спорт
17 февраля, 18:02 дата обновления: 17 февраля, 18:32 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

Россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили со счетом 4:0

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны хоккеистов сборной США в матче олимпийского турнира. Об этом журналистам сказал нападающий Илья Ковальчук.

Россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований.

"Не показалось, что американцы сегодня играли грязно, это хоккей. Они играли так, как играют всегда, в тело. Ничего, мы были к этому готовы, сами спуску им не давали", - сказал Ковальчук.

По две шайбы в составе россиян забросили Ковальчук и Николай Прохоркин. "Николай молодец, хорошо бы он и дальше играл так. Это для него начало, с таким потенциалом он может играть очень здорово. Сегодня он показал, что является отличным хоккеистом, забив два гола, особенно красивым получился второй", - отметил Ковальчук.

"Очень важно напрямую выйти в четвертьфинал. Играть еще один матч - это трата сил. Это все равно Олимпиада, здорово, что у нас один выходной больше. Мы подготовимся и выйдем готовыми на 100 процентов", - добавил Ковальчук.

Форвард вспомнил последний очный матч с американцами на Олимпиаде, когда в 2014 году на предварительном этапе команда США обыграла россиян по буллитам (3:2). "Всегда играешь особенно против североамериканских команд, с ними тяжело играть. Никакой злости, это просто спорт. После Сочи крутили повторы, как Ти Джей Оши забивал нам победный буллит, надеюсь, они теперь поменяют картинку", - отметил он.

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