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Знарок: тренеры российских хоккеистов предполагали прямой выход в четвертьфинал Олимпиады

Спорт
17 февраля, 18:17 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

В субботу хоккейная команда олимпийских атлетов из России обыграла американцев со счетом 4:0

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Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб российских хоккеистов предполагал, что команда займет первое место в своей группе на Олимпиаде и выйдет напрямую в четвертьфинал турнира. Об этом журналистам сказал главный тренер россиян Олег Знарок.

В субботу хоккейная команда олимпийских атлетов из России обыграла американцев со счетом 4:0 и напрямую вышла в четвертьфинал.

"Мы заранее предполагали это, поэтому у нас все по плану, что касается новых звеньев, то они еще играют не совсем идеально", - сказал Знарок. "Обыграли американцев за счет тактики. Были моменты какие-то, старались успокоить ребят. Это - Олимпиада", - добавил он.

В матче россиян с американцами было немало стычек. "Мы не поддавались на провокации. У соперника, наверное, было такое задание, когда били Дацюка, в конце игры - Ковальчука", - отметил тренер.

Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2). В параллельном матче группы В словаки не смогли обыграть словенцев в основное время, уступив в итоге в серии буллитов - 2:3. Это позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете. 

Команда олимпийских атлетов из России набрала 6 очков, вторыми стали словенцы (4), третьими - американцы (4), четвертыми - словаки (4). Предварительный этап на Олимпиаде завершится 18 февраля. Четвертьфинальная стадия пройдет 21 февраля.

 

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