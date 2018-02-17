Команда "Звезды России" обыграла сборную мира в Матче звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Команда "Звезды России" обыграла сборную "Звезды мира" со счетом 125:124 в Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который прошел в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий россиян Сергей Карасев, набравший 29 очков. У команды "Звезды мира" больше всех очков набрал форвард саратовского "Автодора" Коти Кларк - 20.

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел во второй раз в истории лиги. В перерывах между четвертями проходили конкурсы по трехочковым броскам и броскам сверху, победителями которых стали баскетболисты клуба "Локомотив- Кубань" Райан Брокхофф и Фрэнк Элегар соответственно.