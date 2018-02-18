Сборная Японии по керлингу разгромила команду США на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Японии обыграла команду США со счетом 8:2 в матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В других матчах сборная Норвегии победила датчан (10:8), а швейцарцы обыграли канадцев (8:6).

Лидирует в турнирной таблице сборная Швеции, выигравшая все пять матчей. Канадцы и швейцарцы делят второе место с двумя поражениями, следом идут команды Японии, Великобритании, Италии, Норвегии, США, Дании и Южной Кореи.

Российские керлингисты не смогли квалифицироваться на Игры в Пхёнчхане.

В мужском олимпийском турнире 10 команд на предварительном раунде проведут по одному матчу друг с другом. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 24 февраля.