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Сборная Японии по керлингу разгромила команду США на Олимпиаде

Спорт
18 февраля, 6:14 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 8:2

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Японии обыграла команду США со счетом 8:2 в матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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В других матчах сборная Норвегии победила датчан (10:8), а швейцарцы обыграли канадцев (8:6).

Лидирует в турнирной таблице сборная Швеции, выигравшая все пять матчей. Канадцы и швейцарцы делят второе место с двумя поражениями, следом идут команды Японии, Великобритании, Италии, Норвегии, США, Дании и Южной Кореи.

Российские керлингисты не смогли квалифицироваться на Игры в Пхёнчхане.

В мужском олимпийском турнире 10 команд на предварительном раунде проведут по одному матчу друг с другом. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 24 февраля.

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