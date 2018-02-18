МОК следит за ситуацией с возможной положительной допинг-пробой российского спортсмена

ТАСС, 18 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) следит за развитием ситуации с российским спортсменом, допинг-проба которого возможно дала положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Ранее пресс-атташе команды олимпийских атлетов из России Константин Выборнов заявил, что один из российских спортсменов - участников Олимпийских игр в Пхёнчхане подозревается в нарушении антидопинговых правил. В воскресенье радиостанция "Спорт FM" сообщила, что допинг-проба, взятая у керлингиста Александр Крушельницкого, дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий является бронзовым призером Игр в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.

В сообщении МОК отмечается, что тестирование на допинг во время Олимпийских игр проводится независимо от организации, поэтому МОК не может общаться с антидопинговыми структурами по каждому отдельному случаю. Также в заявлении акцентируется внимание на том, что комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон выдавала приглашение на Игры российским спортсменам, если они полностью соответствовали 15 критериям, поэтому в Пхёнчхан попали только россияне, которые находятся вне всяких подозрений. Сообщается, что во время антидопинговой программы перед Играми особое внимание было уделено проверке российских атлетов.

"На Олимпиаде действует серьезная программа антидопингового тестирования. Целью является защита чистых спортсменов и выявление тех, кто возможно принимает запрещенные вещества. С одной стороны, мы очень разочарованы тем, что кто-то, возможно, употребляет запрещенные вещества. С другой стороны, это показывает эффективность антидопинговой системы на Олимпиаде, защищающей чистых спортсменов", - сказано в сообщении МОК.

Если информация будет подтверждена, она будет рассмотрена специальной комиссией МОК под руководством члена исполкома Николь Хоевертц. Комиссия Хоевертц по окончании Олимпиады предоставит исполкому МОК доклад о том, как соблюдались правила МОК в Пхёнчхане российской стороной.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации. В связи с этим российские спортсмены выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.