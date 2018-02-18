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Шведские хоккеисты обыграли финнов и вышли в четвертьфинал ОИ-2018

Спорт
18 февраля, 17:28 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, февраля. /ТАСС

Сборная Швеции победила со счетом 1:0

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Финляндии со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане.

В составе победителей шайбы забросили Антон Ландер (15-я минута), Патрик Закриссон (49) и Оскар Мёллер (60). У проигравших отличился Йоонас Кемппайнен (22).

Сборная Швеции набрала 9 очков и выиграла группу С, выйдя в четвертьфинал с первого места. Команда Финляндии с 6 баллами стала второй. Третье место заняла сборная Германии (2), четвертое - команда Норвегии (1).

В мужском олимпийском хоккейном турнире принимают участие 12 команд, которые разбиты на три группы. Все команды выходят в плей-офф турнира. Победители групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места начнут борьбу в плей-офф со стадии четвертьфинала, остальные команды должны будут провести дополнительную встречу. Финал мужского хоккейного турнира пройдет 25 февраля.

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