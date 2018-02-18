"Филадельфия" победила "Рейнджерс" в матче НХЛ, Проворов и Бучневич отметились передачами

ТАСС, 18 февраля. "Филадельфия" обыграла "Нью- Йорк Рейнджерс" со счетом 7:4 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Филадельфии" отличились Эндрю Макдональд (5-я минута), Скотт Лотон (13), Брэндон Мэннинг (15), Нолан Патрик (23), Трэвис Конекны (36), Клод Жиру (50) и Йори Лехтеря (53). За "Рейнджерс" шайбы забросили Кевин Хэйс (2), Рик Нэш (11), Матс Цукарелло (18) и Питер Холланд (26).

Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич отметился результативной передачей, одним броском и четырьмя силовыми приемами за 13 минут 25 секунд на площадке. На 15-й секунде первого периода Бучневич поучаствовал в драке с защитником "Филадельфии" Шейном Гостисбиером. В текущем сезоне на счету россиянина уже 13 заброшенных шайб и 21 голевая передача. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов также отдал результативный пас, который стал для него 18-м в сезоне.

"Филадельфия" занимает шестое место в Восточной конференции с 70 очками. "Нью-Йорк Рейнджерс" идет на 11-м месте (59). В следующем матче во вторник "Филадельфия" дома сыграет с "Монреалем", "Нью-Йорк Рейнджерс" 22 февраля на выезде также встретится с "Монреалем".