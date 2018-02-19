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Фазель: включение южнокорейского клуба в КХЛ подняло бы общий уровень хоккея в стране

Спорт
19 февраля, 6:13 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

Ведущие южнокорейские клубы выступают в Азиатской хоккейной лиге, где участвуют девять команд из Японии, Китая, Южной Кореи и России

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© EPA/PETER SCHNEIDER

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Включение клуба из Южной Кореи в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) подняло бы уровень игры в стране. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Ведущие южнокорейские клубы выступают в Азиатской хоккейной лиге, где участвуют девять команд из Японии, Китая, Южной Кореи и России (ХК "Сахалин").

"Почему бы южнокорейцам не играть в КХЛ для того, чтобы поднять общий уровень. Но для этого не плохо было бы иметь хорошую профессиональную лигу. Одно дело, когда создается команда под Олимпиаду, и другое - когда создается клуб на долгую перспективу, как это сделано в Китае", - сказал Фазель.

Второй сезон в КХЛ проводит китайский клуб "Куньлунь".

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