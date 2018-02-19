Фристайлистка Демидова вышла в финал ОИ в хафпайпе с болтами в прооперированной ноге

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Валерия Демидова, занявшая десятое место по итогам квалификации олимпийского турнира по фристайлу в дисциплине хафпайп, вышла в финал соревнований с болтами в прооперированной ноге. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Россиянка в лучшей из своих попыток показала результат 73,60 балла и стала 10-й, что позволило ей квалифицироваться в финал. Финал в женском хафпайпе пройдет 20 февраля.

"Могла сегодня выступить получше, конечно. Да и судьи немного пожадничали с баллами. Надеюсь, что в финале у меня получится все гораздо лучше", - сказала Демидова сразу после окончания квалификации.

В конце декабря прошлого года Демидова стала третьей на этапе Кубка мира в Китае. "Тогда выступали не все сильнейшие, но мои конкуренты были. И для меня та медаль очень важна", - добавила спортсменка, для которой текущий розыгрыш Кубка мира - первый в карьере.

В 2015 году на юношеском чемпионате мира Демидова заняла второе место. "Потом я должна была ехать на юношескую Олимпиаду 2016 года в Норвегию, но в сентябре 2015-го сломала ногу - две берцовых кости, операция, девять месяцев без дела, - заметила собеседница ТАСС. - Пришла в себя более-менее только к прошлому сезону. После возвращения выиграла бронзу на юношеском чемпионате мира, потом у меня была победа на чемпионате России, а потом - бронза на этапе Кубка мира".

"Та тяжелая травма дает о себе знать, пластины мне вынули, остались болты. Трогать ногу больно. Но сейчас ситуация гораздо лучше - в прошлом году у меня постоянно опухала нога, из-за чего мне очень часто приходилось пропускать тренировки и пить обезболивающее на соревнованиях", - заключила Демидова.