Медведев поздравил российского фристайлиста Илью Бурова с бронзой Олимпиады

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российского фристайлиста Илью Бурова, завоевавшего бронзовую медаль в соревнованиях по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Вы достойно выступили в Пхенчхане, покорили судей и болельщиков своим мастерством, отличной техникой, безупречным исполнением сложнейших акробатических прыжков. Проявили силу духа и настоящий бойцовский характер. Эта награда стала отличным подарком для ваших болельщиков, которые искренне желали вам успеха. Вы - блестящий профессионал", - говорится в сообщении.

В главном финале Буров набрал 122,17 балла. Первым стал украинец Александр Абраменко (128,51), второе место занял китаец Цзя Цзунъян (128,05). Буров стал вторым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.

Буров родился 13 ноября 1991 года в Ярославле. В нынешнем сезоне стал вторым на этапе Кубка мира в Москве, занял третье место в командных соревнованиях в китайском Сикрет-Гардене. На Олимпийских играх 2014 года в акробатике показал 16-й результат, лучший результат на чемпионатах мира - пятое место в 2015 году в австрийском Крайшберге.