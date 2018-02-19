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На Играх-2022 в женском хоккейном турнире будет участвовать на две команды больше

Спорт
19 февраля, 6:27 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

По словам члена совета IIHF Сюзанны Кольбенхойер, это станет шагом вперед в развитии турнира

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Президент Международной федерации хокккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хокккея Рене Фазель

© EPA/PETER SCHNEIDER

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение расширить женский хоккейный олимпийский турнир, в Играх 2022 года будет участвовать 10 команд вместо восьми. Об этом журналистам сообщил президент IIHF Рене Фазель.

"Две команды будут добавлены на следующих Играх", - сказал Фазель.

"Мы уверены, что это станет шагом вперед в развитии турнира", - добавила член совета IIHF Сюзанна Кольбенхойер.

Женский хоккей входит в программу Олимпийских игр с 1998 года.

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