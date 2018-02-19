На Играх-2022 в женском хоккейном турнире будет участвовать на две команды больше

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение расширить женский хоккейный олимпийский турнир, в Играх 2022 года будет участвовать 10 команд вместо восьми. Об этом журналистам сообщил президент IIHF Рене Фазель.

"Две команды будут добавлены на следующих Играх", - сказал Фазель.

"Мы уверены, что это станет шагом вперед в развитии турнира", - добавила член совета IIHF Сюзанна Кольбенхойер.

Женский хоккей входит в программу Олимпийских игр с 1998 года.