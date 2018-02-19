Чеканов верит в победу российских хоккеисток в матче за бронзовые медали Олимпиады

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов верит в победу российской команды в матче за третье место Олимпийских игр. Об этом он сообщил ТАСС.

В понедельник россиянки в полуфинальном матче женского олимпийского хоккейного турнира уступили канадкам со счетом 0:5, 21 февраля россиянки сыграют за третье место с финками.

"Я верю в девчонок. Нужно немножко фарта [в игре за бронзу], чтобы штанги были на нашей стороне, броски доходили до ворот, а не летели мимо, - сказал Чеканов. - Мы ждем, надеемся и верим в силу российской женской команды. Она и так сделала шаг вперед, но хотелось бы еще завоевать медаль", - подчеркнул он.

Советник президента ФХР отметил уверенные действия российских хоккеисток в полуфинале с канадками. "Если брать игру, то девчонки стали играть с канадками намного увереннее. Если говорить о результате, то он был предсказуем, чудес не бывает, я в них не верю. Российские хоккеистки стали увереннее в себе как команда, действовали без комплексов - старались играть в хоккей на равных, не уступать", - считает собеседник агентства.

Во втором периоде канадская хоккеистка ударила клюшкой по голове игрока российской команды Анну Шохину, но наказания избежала. Недовольство судейскими решениями после игры выразила сама Шохина и ее партнерша по команде Валерия Павлова. По мнению Чеканова, арбитры не повлияли на исход матча.

"Судейские решения не повлияли на исход матча. Они никак не могли помочь нам, надо было 19 из 20 канадских хоккеисток посадить на скамейку штрафников, тогда может быть выиграли бы", - отметил Чеканов.