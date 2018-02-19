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Олимпийский чемпион в метании молота Сергей Литвинов скончался в возрасте 60 лет

Спорт
19 февраля, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки в Сочи, внезапно упал, скорая помощь, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти

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Сергей Литвинов, июль 1986 года

Сергей Литвинов, июль 1986 года

© Юрий Набатов/Фотохроника ТАСС

ТАСС, 19 февраля. Чемпион Олимпийских игр 1988 года в метании молота Сергей Литвинов - старший скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки в Сочи, внезапно упал, скорая помощь, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти.

Сергей Литвинов - старший дважды побеждал на чемпионах мира. Ему до сих пор принадлежит олимпийский рекорд в метании молота (84,80 м), установленный в 1988 году на Олимпиаде в Сеуле. После окончания спортивной карьеры Литвинов всю жизнь работал в качестве тренера.

Всероссийская федерация легкой атлетики принесла свои соболезнования в связи со смертью Литвинова. "Уход великого в прошлом спортсмена и знаменитого тренера - это огромная утрата и потеря как для российской, так и для мировой легкой атлетики", - говорится в заявлении.

Сын Сергея Литвинова является бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года в метании молота.

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