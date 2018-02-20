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Американские СМИ: выступление сборной США на ОИ в Пхёнчхане разочаровывает

Спорт
20 февраля, 5:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, февраля. /ТАСС

Washington Post напоминает, что согласно прогнозам информационного агентства AP, обнародованным перед Играми, американская сборная могла рассчитывать в Пхёнчхане на 40 медалей

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Болельщики сборной США на Олимпиаде в Пхёнчхане

Болельщики сборной США на Олимпиаде в Пхёнчхане

© EPA-EFE/JAVIER ETXEZARRETA

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Выступление сборной США на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане разочаровывает. Такое мнение высказали в понедельник сразу две газеты - Washington Times и Washington Post.

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"Самая большая американская сборная на зимних Олимпиадах - 241 атлет - пока не оправдывает возлагавшихся на нее надежд, - пишет Washington Times. - На ее подготовку было израсходовано много денег, а выступает она явно ниже своих возможностей. За девять дней Игр она завоевала так мало наград, что хватит пальцев на двух руках, чтобы их пересчитать. Норвегия, страна с населением 5,6 млн человек, лидирует [в общекомандном зачете] с 28 медалями - по одной на каждые 212 тыс. норвежцев, в то же время у США, где проживают 320 млн человек, лишь 10 медалей - по одной на каждые 32 млн человек".

"В США тратятся миллионы долларов каждый год на подготовку атлетов. Олимпийский комитет США только в 2016 году затратил на эти цели свыше $300 млн. Это - большие деньги, а отдача - маленькая", - указала Washington Times.

Washington Post, в свою очередь, напоминает, что согласно прогнозам информационного агентства AP, обнародованным перед Играми, американская сборная могла рассчитывать в Пхёнчхане на 40 медалей. "Ожидания были высоки с учетом того, что на Олимпиаде в Ванкувере восемь лет назад сборная завоевала 37 медалей, в Сочи - 28, - заметила газета. - Однако до конца Игр осталась неделя, а в копилке у сборной всего 10 наград, из которых пять завоеваны в различных состязаниях по сноуборду. А где же успехи в "традиционных" зимних дисциплинах?"

"Можно было бы отметить, что еще восемь американцев финишировали в своих дисциплинах четвертыми, а девять - пятыми. Но также резонно подчеркнуть, что за четвертые и пятые места награды не присуждают", - добавила Washington Post.

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