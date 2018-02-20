Выступление российских биатлонистов на ОИ запомнилось их открытым недовольством тренерами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Российским биатлонистам не удалось добиться высоких результатов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, обещания тренерского штаба о том, что к главному старту сезона спортсмены заметно приблизятся к лидерам мирового сезона в скоростных качествах, не оправдались.

После заключительной для себя гонки на турнире - смешанной эстафеты - получившие приглашение на Игры четыре российских биатлониста были единодушны в оценках нынешнего положения российского биатлона - ему срочно нужны серьезные изменения.

На Олимпийских играх в Южной Корее выступали четыре биатлониста из России: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Остальные спортсмены из основной команды по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не получили приглашения на Игры.

По каким причинам в числе тех, кто не был допущен до Игр оказались лучшие на сегодня в своих командах Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт, до сих пор доподлинно неизвестно. Однако даже в их отсутствии российские поклонники биатлона могли рассчитывать хотя бы на одну медаль, если учесть, что Бабиков - действующий чемпион мира в эстафете. Он и Акимова еще в прошлом сезоне побеждали на этапах Кубка мира.

Впервые без медалей

Ожидания оказались проблемой тех, кто верил в высокий результат. Лучший результат в личных гонках показал Бабиков, заняв 15-е место в индивидуальной гонке. Не смогли преподнести сенсацию и Елисеев с Кайшевой, которые в нынешнем сезоне не попадали в десятку сильнейших на этапах Кубка мира. Девятое место в смешанной эстафете стало логичным итогом блеклого выступления россиян на Играх.

Лишним свидетельством низкого уровня готовности спортсменов стало то обстоятельство, что из четырех российских биатлонистов только Акимова сумела попасть в гонку с общего старта, в которой принимают участие 30 сильнейших.

Как итог - российские биатлонисты впервые уезжают с Олимпиады без медалей. В самый неудачный для российского биатлона сезон, по ходу которого спортсмены завоевали только три бронзовые награды на этапах Кубка мира. Две из них - в мужских эстафетах, которая в Пхёнчхане пройдет без российской команды, на ее формирование требуется четыре спортсмена. В личных гонках единственную награду принес Шипулин, в женской команде так и вовсе последний успех датируется декабрем 2016 года.

Неудивительно, что по ходу Игр спортсмены устали искать оправдания своим низким результатам, поэтому рассказали, что на самом деле они думают о причинах провала. Главная претензия сводится к методике тренировочного процесса, о чем в начале календарного года сказал Бабиков, однако тогда конфликтную ситуацию удалось погасить. На Олимпиаде полыхнуло с новой силой.

Недовольство спортсменов

В арьергарде недовольных оказалась Акимова, которая обычно дает довольно сдержанные комментарии в общении с журналистами. Сначала спортсменка не стала скрывать, что никто из тренерского штаба женской сборной России во главе с Сергеем Коноваловым за все время ее пребывания на Играх не поинтересовался тем, как она живет и готовится к стартам, а после заявила, что утратила доверие к специалистам сборной.

По ее словам, ей гораздо приятней и комфортней работалось с предыдущим наставником женской команды - Виталием Норицыным, который покинул свой пост после прошлого сезона. Вот и Кайшева после заключительной гонки на Олимпиаде отметила, что под руководством именно этого тренера она хотела бы работать дальше.

В мужской команде тоже все далеко не радужно. На Олимпиаду приглашения получили только два тренера - Рикко Гросс и Николай Загурский. По неподтвержденной информации, в этом сезоне немецкий специалист отвечает только за стрельбу, в то время как за функциональную подготовку ответственность несет Андрей Падин. Тот в январе был убежден, что скорость прохождения дистанции российскими биатлонистами остается на уровне прошлого сезона, что они заметно стали проигрывать только норвежцам, а главным показателем готовности станут Игры-2018.

Во вторник после смешанной эстафеты Елисеев дал красноречивую оценку проведенной работе. "Все тянется от подготовки, - сказал он. - Она была неправильной? Получается, что так, если мы весь сезон ходом проигрывали очень много, то здесь просто много, катастрофа".

В ожидании перемен

Контракт Гросса истекает в конце сезона, есть большие основания полагать, что продлен он не будет. Наверняка после сезона свои посты покинут и тренеры женской команды. Но еще важнее ответить на вопрос, останется ли во главе Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, который возглавил организацию вскоре после окончания Игр в Сочи.

"Хотелось бы большего контакта с тренером, с руководством, потому что в одиночку ни я, ни Матвей Елисеев, ни Таня Акимова не сделают нашу команду самой сильной в мире, - сказал Бабиков. - Это можно сделать только вместе с руководством и тренерами".

"Я жду изменений, уверен в том, что они последуют, - продолжил Бабиков. - Что касается меня, то для себя я уже определился с планами подготовки. Но это не говорит о том, что я ухожу на самоподготовку".

Биатлонисты не будут дожидаться окончания Олимпийских игр, Южную Корею они покинут уже 21 февраля. Впереди у них еще три этапа Кубка мира, заключительный из которых примет Тюмень, которая решением Международного союза биатлонистов во время Игр была сохранена в календаре турнира. Там СБР планирует дать первую официальную оценку выступлению биатлонистов и работе их тренеров в олимпийском сезоне.