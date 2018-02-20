Керлингист Крушельницкий отрицает умышленное применение допинга

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России осталась без медалей в одиннадцатый соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Олимпийских игр. Определился соперник российских хоккеистов в 1/4 финала - в среду они сыграют против команды Норвегии.

Допинг-проба "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, в организме спортсмена обнаружен мельдоний. Как следует из заявления делегации олимпийских атлетов из России, количество вещества указывает на его однократное применение.

"Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего, - сказано в заявлении. - Отдельно хотим подчеркнуть, что за последние годы в России проделана огромная работа по формированию принципиально новой системы борьбы с допингом в тесном взаимодействии с WADA (Всемирным антидопинговым агентством) и МОК (Международным олимпийским комитетом). Наши спортсмены регулярно и гораздо чаще остальных сдают допинг-тесты. При этом положительные пробы, как в случае с нынешним инцидентом, носят сугубо единичный, индивидуальный характер".

"Я готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы", - говорится в официальном заявлении Крушельницкого.

Федерация не исключает провокации

Федерация керлинга России (ФКР) направила запрос в Международный олимпийский комитет, оргкомитет Олимпийских игр и Всемирную федерацию керлинга о содействии в расследовании обстоятельств появления запрещенного вещества в организме Крушельницкого. Федерацией была создана специальная комиссия, которая подготовила и направила заявление в Следственный комитет России о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу спортсмена, так как на сданные им 11 допинг-проб приходится 10 чистых и лишь последняя с положительным результатом.

"Очевидно, что в данном конкретном случае спортсмен не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат, в этом просто не было никакого смысла. И керлинг, в принципе, не тот вид спорта, в котором недобросовестные спортсмены принимают допинг", - заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте. Решение по делу Крушельницкого Спортивный арбитражный суд примет 22 февраля.

Норвежцы попали на команду Знарка

Определился соперник российских хоккеистов в четвертьфинале - в среду подопечные Олега Знарка в 10:40 мск сыграют с норвежцами. В квалификационном матче норвежская сборная со счетом 2:1 в овертайме победила словенцев, шайбы забросили Томми Кристиансен и Александр Бонсаксен, на счету которого решающий гол на 64-й минуте. В составе словенцев гол забил Ян Урбас.

От матча был отстранен форвард сборной Словении и клуба "Нефтехимик" из Нижнекамска Жига Еглич, в допинг-пробе которого было обнаружено запрещенное вещество фенотерол. По словам словенца, он забыл указать в качестве терапевтического исключения препарат от астмы, который и содержал запрещенное вещество.

Остальные четвертьфинальные пары составили команды Швеции и Германии, Канады и Финляндии, Чехии и США. Во вторник американцы со счетом 5:1 победили словаков, а финны не оставили шансов сборной Южной Кореи - 5:2. Наконец, немецкие хоккеисты в овертайме победили швейцарцев - 2:1. Команды Словении, Швейцарии, Словакии и Южной Кореи покидают олимпийский турнир, заняв места с девятое по 12-е.

В матче с хозяевами тремя результативными передачами отметился 18-летний форвард сборной Финляндии и "Йокерита" Эли Толванен, который лидирует в споре лучших бомбардиров турнира - 9 (3+6) очков. По четыре шайбы забросили российские хоккеисты Кирилл Капризов и Илья Ковальчук, а также американец Райан Донато.

Кореянки остались последними

Во вторник определились команды, занявшие места с 5-е по 8-е в женском турнире. В матче за пятое место сборная Швейцарии победила соперниц из Японии - 1:0.

Последнее место заняла объединенная команда Кореи, уступившая сборной Швеции - 1:6. Команда хозяев была создана за две недели до начала Олимпиады. 29-летний тренер Сара Мюррей выражала озабоченность по поводу необходимости исключить из состава тех, кто уже заслужил право на участие в Играх, и низкого уровня хоккеисток из КНДР, но вскоре эти опасения были развеяны. "Примечательно, что две команды сумели сыграться за такой короткий срок, учитывая давление со стороны СМИ и властей", - сказала тренер.

"Это решение приняли политики. Но воплотили эту идею хоккеистки, а не кто-либо еще. Надо отдать нашей команде должное", - резюмировала канадская наставница кореянок.

Пятое золото Фуркада

Французский биатлонист Мартен Фуркад привел свою команду к победе в смешанной эстафете, став пятикратным олимпийским чемпионом. Три золота Фуркад выиграл в Пхёнчхане, ранее победив в гонке преследования и масс- старте.

В составе сборной Франции в смешанной эстафете также бежали Мари-Дорен Абер, Анаис Бескон и Симон Детьо. Серебряные награды выиграли норвежцы Марте Олсбю, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен, бронзу завоевали итальянцы Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш.

Перед последним этапом с отрывом в 30 секунд лидировала команда Германии, однако чемпион Игр в Пхёнчхане в спринте Арнд Пайффер выступил неудачно, на финише уступив Виндишу даже бронзу.

Российские биатлонисты Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев заняли девятое место. Россияне завершили биатлонный турнир - в оставшихся мужской и женской эстафетах они участия не примут из-за недостаточно количества участников. Впервые в истории российские биатлонисты остались без медалей на Олимпийских играх.

"Хотелось бы большего контакта с тренером, с руководством, потому что в одиночку ни я, ни Матвей Елисеев, ни Таня Акимова не сделают нашу команду самой сильной в мире. Это можно сделать только вместе с руководством и тренерами, - сказал Антон Бабиков. - Я жду изменений, однозначно, уверен в том, что они последуют".

Вирчу и Моир победили и в личном турнире

В соревнованиях танцевальных дуэтов в фигурном катании двукратными чемпионами Сочи стали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, которые выиграли золото и в командном турнире. Серебряные медали завоевал французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, бронза у американцев Майи и Алекса Шибутани. Канадский дуэт опередил французов лишь на 0,79 балла, установив мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ.

Впервые в истории российские фигуристы остались без медалей в танцах на льду - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли пятое место, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали 13-й результат.

Ефременкова и Шульгинов вышли в четвертьфинал

Южнокорейские шорт-трекистки завоевали золотые медали в эстафете на 3000 метров, олимпийскими чемпионками стали Сим Сок Хи, Чхве Мин Джон, Ким Ё Чжин и Ким А Ран. Второе место заняла сборная Италии, за которую бежали Арианна Фонтана, Лючия Перетти, Сесилия Маффей и Мартина Вальчепина, бронзовые награды завоевала команда Нидерландов (Сюзанн Схултинг, Яра ван Керкхоф, Лара ван Рюйвен и Йорин тер Морс).

При этом голландки победили в финале В - стартовавшие в главном финале сборные Канады и Китая были дисквалифицированы. Россиянки Эмина Малагич, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова заняли третье место в финале В и пятое место - в итоговом зачете. "Это первая наша Олимпиада в таком составе, на следующих Играх покажем себя достойнее", - рассказала Малагич.

Александр Шульгинов вышел в четвертьфинал на дистанции 500 м, зато не сумели пройти квалификацию бронзовый призер Пхёнчхана на 1500 м Семен Елистратов и Павел Ситников. Шульгинов в своем забеге стал вторым, сумев опередить на финише шестикратного чемпиона мира и двукратного олимпийского призера Шинке Кнегта из Нидерландов.

На дистанции 1000 м в четвертьфинал вышла Екатерина Ефременкова, тогда как Софья Просвирнова в своем забеге была дисквалифицирована. Финальные соревнования на мужской 500-метровке и женской "тысяче" состоятся 22 февраля.

На счету команды олимпийских атлетов из России осталось 11 медалей - три серебряные и восемь бронзовых. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире, Никита Трегубов (скелетон) и мужская лыжная эстафетная команда. Бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой (керлинг, дабл- микст), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), женской лыжной эстафетной команды и Ильи Бурова (фристайл, акробатика).

Бобслеистки пока вне десятки

Во вторник состоялись две первые попытки в турнире бобслеисток. Лучший российский экипаж Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой занимает 14-е место, двойка Анастасии Родионовой и Юлии Беломестных идет 17-й. "Я очень расстроена сегодняшним выступлением, но борьба продолжается, - заметила пилот Сергеева. - Стартом я довольна, а ездой - нет".

Лидерство после первого дня соревнований захватили немки Лиза Буквиц и Мариама Яманка, на втором месте - американки Элана Майерс-Тэйлор и Лорен Гиббс, которые отстают всего на семь сотых секунды, на третьем - еще один экипаж из Германии Анника Драцек и Штефани Шнайдер.

Канадская фристайлистка Кесси Шарп стала олимпийской чемпионкой в хаф-пайпе, серебряную медаль выиграла француженка Мари Мартино, бронзовую медаль завоевала Брита Сигурни из США.

Шестое место в финале заняла 17-летняя российская фристайлистка Валерия Демидова, которая в квалификации показала десятый результат. "Для меня это был хороший результат, я выступила сегодня лучше, чем в квалификации. Но нет предела для совершенства. Тем не менее, я считаю, что выступила здесь очень хорошо", - рассказала Демидова.

В мужском хаф-пайпе во вторник состоялась квалификация, которую не сумел преодолеть российский фристайлист Павел Чупа, показавший 24-й результат. Лучшие баллы набрал чемпион мира американец Эйрон Бланк. Финал в этом виде олимпийской программы пройдет 22 февраля.

Пьедестал Германии

Весь пьедестал почета в лыжном двоеборье (большой трамплин плюс гонка на 10 км) заняли представители Германии. Олимпийским чемпионом стал немец Йоханнес Ридзек, серебряные медали завоевал Фабиан Риссле, бронзовые - двукратный олимпийский чемпион Эрик Френцель.

Российский двоеборец Эрнест Яхин финишировал 35-м, при этом после прыжков с трамплина он показывал 15-й результат. "Оценю выступление на три с небольшим плюсом, - сказал Яхин. - В горке мне не хватило (сил), форма уже пошла на спад".

Российские керлингистки потеряли шансы на выход в полуфинал олимпийского турнира. Команда Виктории Моисеевой сохраняла теоретическую возможность побороться за четвертое место, но после победы сборной Великобритании над командой Японии лишилась и этой возможности. Гарантировали себе путевку в полуфинал керлингистки из Южной Кореи, за еще три путевки в заключительных сессиях групповой стадии в среду поборются команды Швеции, Великобритании и Японии (по пять побед), команды Китая и США (по четыре) и Канады (три).

Команда Моисеевой, одержав две победы в семи матчах, делит 8-е место со сборной Швейцарии.

В мужском турнире осталось провести заключительную сессию. Путевку в полуфинал гарантировала лишь команда Швеции, у которой семь побед.