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Керлингист Крушельницкий отрицает умышленное применение допинга

Спорт
20 февраля, 19:21 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 20, февраля. /ТАСС

Во вторник стало известно, что допинг-проба "Б" российского спортсмена дала положительный результат на мельдоний

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Александр Крушельницкий

Александр Крушельницкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России осталась без медалей в одиннадцатый соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Олимпийских игр. Определился соперник российских хоккеистов в 1/4 финала - в среду они сыграют против команды Норвегии.

Допинг-проба "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, в организме спортсмена обнаружен мельдоний. Как следует из заявления делегации олимпийских атлетов из России, количество вещества указывает на его однократное применение.

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"Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего, - сказано в заявлении. - Отдельно хотим подчеркнуть, что за последние годы в России проделана огромная работа по формированию принципиально новой системы борьбы с допингом в тесном взаимодействии с WADA (Всемирным антидопинговым агентством) и МОК (Международным олимпийским комитетом). Наши спортсмены регулярно и гораздо чаще остальных сдают допинг-тесты. При этом положительные пробы, как в случае с нынешним инцидентом, носят сугубо единичный, индивидуальный характер".

"Я готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы", - говорится в официальном заявлении Крушельницкого.

Федерация не исключает провокации

Федерация керлинга России (ФКР) направила запрос в Международный олимпийский комитет, оргкомитет Олимпийских игр и Всемирную федерацию керлинга о содействии в расследовании обстоятельств появления запрещенного вещества в организме Крушельницкого. Федерацией была создана специальная комиссия, которая подготовила и направила заявление в Следственный комитет России о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу спортсмена, так как на сданные им 11 допинг-проб приходится 10 чистых и лишь последняя с положительным результатом.

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"Очевидно, что в данном конкретном случае спортсмен не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат, в этом просто не было никакого смысла. И керлинг, в принципе, не тот вид спорта, в котором недобросовестные спортсмены принимают допинг", - заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте. Решение по делу Крушельницкого Спортивный арбитражный суд примет 22 февраля.

Норвежцы попали на команду Знарка

Определился соперник российских хоккеистов в четвертьфинале - в среду подопечные Олега Знарка в 10:40 мск сыграют с норвежцами. В квалификационном матче норвежская сборная со счетом 2:1 в овертайме победила словенцев, шайбы забросили Томми Кристиансен и Александр Бонсаксен, на счету которого решающий гол на 64-й минуте. В составе словенцев гол забил Ян Урбас.

От матча был отстранен форвард сборной Словении и клуба "Нефтехимик" из Нижнекамска Жига Еглич, в допинг-пробе которого было обнаружено запрещенное вещество фенотерол. По словам словенца, он забыл указать в качестве терапевтического исключения препарат от астмы, который и содержал запрещенное вещество.

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Остальные четвертьфинальные пары составили команды Швеции и Германии, Канады и Финляндии, Чехии и США. Во вторник американцы со счетом 5:1 победили словаков, а финны не оставили шансов сборной Южной Кореи - 5:2. Наконец, немецкие хоккеисты в овертайме победили швейцарцев - 2:1. Команды Словении, Швейцарии, Словакии и Южной Кореи покидают олимпийский турнир, заняв места с девятое по 12-е.

В матче с хозяевами тремя результативными передачами отметился 18-летний форвард сборной Финляндии и "Йокерита" Эли Толванен, который лидирует в споре лучших бомбардиров турнира - 9 (3+6) очков. По четыре шайбы забросили российские хоккеисты Кирилл Капризов и Илья Ковальчук, а также американец Райан Донато.

Кореянки остались последними

Во вторник определились команды, занявшие места с 5-е по 8-е в женском турнире. В матче за пятое место сборная Швейцарии победила соперниц из Японии - 1:0.

Последнее место заняла объединенная команда Кореи, уступившая сборной Швеции - 1:6. Команда хозяев была создана за две недели до начала Олимпиады. 29-летний тренер Сара Мюррей выражала озабоченность по поводу необходимости исключить из состава тех, кто уже заслужил право на участие в Играх, и низкого уровня хоккеисток из КНДР, но вскоре эти опасения были развеяны. "Примечательно, что две команды сумели сыграться за такой короткий срок, учитывая давление со стороны СМИ и властей", - сказала тренер.

"Это решение приняли политики. Но воплотили эту идею хоккеистки, а не кто-либо еще. Надо отдать нашей команде должное", - резюмировала канадская наставница кореянок.

Пятое золото Фуркада

Французский биатлонист Мартен Фуркад привел свою команду к победе в смешанной эстафете, став пятикратным олимпийским чемпионом. Три золота Фуркад выиграл в Пхёнчхане, ранее победив в гонке преследования и масс- старте.

В составе сборной Франции в смешанной эстафете также бежали Мари-Дорен Абер, Анаис Бескон и Симон Детьо. Серебряные награды выиграли норвежцы Марте Олсбю, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен, бронзу завоевали итальянцы Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш.

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Перед последним этапом с отрывом в 30 секунд лидировала команда Германии, однако чемпион Игр в Пхёнчхане в спринте Арнд Пайффер выступил неудачно, на финише уступив Виндишу даже бронзу.

Российские биатлонисты Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев заняли девятое место. Россияне завершили биатлонный турнир - в оставшихся мужской и женской эстафетах они участия не примут из-за недостаточно количества участников. Впервые в истории российские биатлонисты остались без медалей на Олимпийских играх.

"Хотелось бы большего контакта с тренером, с руководством, потому что в одиночку ни я, ни Матвей Елисеев, ни Таня Акимова не сделают нашу команду самой сильной в мире. Это можно сделать только вместе с руководством и тренерами, - сказал Антон Бабиков. - Я жду изменений, однозначно, уверен в том, что они последуют".

Вирчу и Моир победили и в личном турнире

В соревнованиях танцевальных дуэтов в фигурном катании двукратными чемпионами Сочи стали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, которые выиграли золото и в командном турнире. Серебряные медали завоевал французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, бронза у американцев Майи и Алекса Шибутани. Канадский дуэт опередил французов лишь на 0,79 балла, установив мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ.

Впервые в истории российские фигуристы остались без медалей в танцах на льду - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли пятое место, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали 13-й результат.

Ефременкова и Шульгинов вышли в четвертьфинал

Южнокорейские шорт-трекистки завоевали золотые медали в эстафете на 3000 метров, олимпийскими чемпионками стали Сим Сок Хи, Чхве Мин Джон, Ким Ё Чжин и Ким А Ран. Второе место заняла сборная Италии, за которую бежали Арианна Фонтана, Лючия Перетти, Сесилия Маффей и Мартина Вальчепина, бронзовые награды завоевала команда Нидерландов (Сюзанн Схултинг, Яра ван Керкхоф, Лара ван Рюйвен и Йорин тер Морс).

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При этом голландки победили в финале В - стартовавшие в главном финале сборные Канады и Китая были дисквалифицированы. Россиянки Эмина Малагич, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова заняли третье место в финале В и пятое место - в итоговом зачете. "Это первая наша Олимпиада в таком составе, на следующих Играх покажем себя достойнее", - рассказала Малагич.

Александр Шульгинов вышел в четвертьфинал на дистанции 500 м, зато не сумели пройти квалификацию бронзовый призер Пхёнчхана на 1500 м Семен Елистратов и Павел Ситников. Шульгинов в своем забеге стал вторым, сумев опередить на финише шестикратного чемпиона мира и двукратного олимпийского призера Шинке Кнегта из Нидерландов.

На дистанции 1000 м в четвертьфинал вышла Екатерина Ефременкова, тогда как Софья Просвирнова в своем забеге была дисквалифицирована. Финальные соревнования на мужской 500-метровке и женской "тысяче" состоятся 22 февраля.

На счету команды олимпийских атлетов из России осталось 11 медалей - три серебряные и восемь бронзовых. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире, Никита Трегубов (скелетон) и мужская лыжная эстафетная команда. Бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой (керлинг, дабл- микст), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), женской лыжной эстафетной команды и Ильи Бурова (фристайл, акробатика).

Бобслеистки пока вне десятки

Во вторник состоялись две первые попытки в турнире бобслеисток. Лучший российский экипаж Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой занимает 14-е место, двойка Анастасии Родионовой и Юлии Беломестных идет 17-й. "Я очень расстроена сегодняшним выступлением, но борьба продолжается, - заметила пилот Сергеева. - Стартом я довольна, а ездой - нет".

Лидерство после первого дня соревнований захватили немки Лиза Буквиц и Мариама Яманка, на втором месте - американки Элана Майерс-Тэйлор и Лорен Гиббс, которые отстают всего на семь сотых секунды, на третьем - еще один экипаж из Германии Анника Драцек и Штефани Шнайдер.

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Канадская фристайлистка Кесси Шарп стала олимпийской чемпионкой в хаф-пайпе, серебряную медаль выиграла француженка Мари Мартино, бронзовую медаль завоевала Брита Сигурни из США.

Шестое место в финале заняла 17-летняя российская фристайлистка Валерия Демидова, которая в квалификации показала десятый результат. "Для меня это был хороший результат, я выступила сегодня лучше, чем в квалификации. Но нет предела для совершенства. Тем не менее, я считаю, что выступила здесь очень хорошо", - рассказала Демидова.

В мужском хаф-пайпе во вторник состоялась квалификация, которую не сумел преодолеть российский фристайлист Павел Чупа, показавший 24-й результат. Лучшие баллы набрал чемпион мира американец Эйрон Бланк. Финал в этом виде олимпийской программы пройдет 22 февраля.

Пьедестал Германии

Весь пьедестал почета в лыжном двоеборье (большой трамплин плюс гонка на 10 км) заняли представители Германии. Олимпийским чемпионом стал немец Йоханнес Ридзек, серебряные медали завоевал Фабиан Риссле, бронзовые - двукратный олимпийский чемпион Эрик Френцель.

Российский двоеборец Эрнест Яхин финишировал 35-м, при этом после прыжков с трамплина он показывал 15-й результат. "Оценю выступление на три с небольшим плюсом, - сказал Яхин. - В горке мне не хватило (сил), форма уже пошла на спад".

Российские керлингистки потеряли шансы на выход в полуфинал олимпийского турнира. Команда Виктории Моисеевой сохраняла теоретическую возможность побороться за четвертое место, но после победы сборной Великобритании над командой Японии лишилась и этой возможности. Гарантировали себе путевку в полуфинал керлингистки из Южной Кореи, за еще три путевки в заключительных сессиях групповой стадии в среду поборются команды Швеции, Великобритании и Японии (по пять побед), команды Китая и США (по четыре) и Канады (три).

Команда Моисеевой, одержав две победы в семи матчах, делит 8-е место со сборной Швейцарии.

В мужском турнире осталось провести заключительную сессию. Путевку в полуфинал гарантировала лишь команда Швеции, у которой семь побед.

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