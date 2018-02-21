Российские хоккеисты сыграют с норвежцами на Олимпиаде в прежнем составе

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Состав хоккейной команды олимпийских атлетов из России на четвертьфинал олимпийского турнира против норвежцев по сравнению с последней игрой против команды США изменений не претерпит. Об этом журналистам сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш.

"Все готовы, пойдем на игру так, как было раньше. Не сыграют Марченко и Шипачев", - сказал он.

Ранее Витолиньш говорил о возможном повреждении защитника Артема Зуба. "С ним все в порядке. Врачи сказали, что он готов играть", - сообщил он.

По словам тренера, в матчах с такими командами, как сборная Норвегии, необходимо бережно относиться к своим голевым моментам. "Это все цепкие команды, борющиеся до конца. В игре со словенцами (норвежцы обыграли словенцев в матче за попадание в четвертьфинал - прим. ТАСС) сначала показалось, что соперник намного сильнее, моменты создавали, но вратарь держал норвежцев в игре. Поэтому надо использовать свои моменты, относиться к ним бережно, играть в свою игру, не давать им возможности использовать ошибки, такие команды любят играть на контратаках", - отметил он.

После матча с командой США (4:0) 17 февраля у россиян было три выходных дня. "Конечно, отдыхать три дня - многовато, но две игры подряд за два дня приводят к усталости. Команда сейчас на ходу, ребята выкладываются. Интенсивность на тренировках, хоть и коротких, присутствует, и ребята очень ответственно к этому относятся", - рассказал он.

Матч россиян с командой Норвегии пройдет в среду, начало в 10:40 мск.