Дирекция Универсиады: бесплатных билетов на соревнования в Красноярске не будет

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Бесплатных билетов на Универсиаде - 2019 в Красноярске не будет. Об этом на выездном семинаре форума Sport Connect в среду сообщил заместитель генерального директора дирекции игр Денис Бранчуков.

"Мы договорились исходить из следующих принципов, что билеты не будут бесплатными, тот же опыт Казани [там проводилась летняя Универсиада - 2013] показал, что нужно устанавливать хоть маленькую, но цену, потому что если билеты будут бесплатными, то очень много людей не приходит", - отметил Бранчуков.

По его словам, ценовая политика будет "очень демократичной". Первые билеты начнут реализовываться уже 2 марта 2018 года, их можно будет приобрести через Интернет.

Профессиональный форум Sport Connect созданный группой "Интеррос" и Российским международным олимпийским университетом (РМОУ) для развития спортивной отрасли России, проводится с 2016 года. На выездном семинаре в Красноярске обсуждается спортивное наследие Универсиады - 2019 года и развитие массового спорта.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера Универсиады выступит компания "Норникель". К студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.