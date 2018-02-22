"Спартак" попробует переписать историю в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

БИЛЬБАО /Испания/, 22 февраля. /ТАСС/. В четверг в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы испанский "Атлетик" в Бильбао сыграет с московским "Спартаком". Первый матч в Москве завершился победой испанцев со счетом 3:1, что сильно усложняет задачу выхода в следующий раунд для красно-белых.

В Испании подопечным Массимо Карреры нужна победа с разницей в три мяча. Разница в два мяча устроит, если "Спартак" забьет больше трех голов, а в случае победы "Спартака" со счетом 3:1, будет назначено дополнительное время.

"Спартак" ни разу до этого не сумел выйти победителем двухматчевого противостояния с европейскими клубами после поражения на своем поле. "Атлетик" же выиграл в еврокубках все семь двухматчевых поединков, которые начинал с победы в гостях. В нынешнем сезоне красно-белые уже играли против другой испанской команды - "Севильи", после крупной домашней победы над испанцами (5:1) "Спартак" уступил в гостях (1:2). В других гостевых матчах в Европе "Спартак" в этом сезоне также не сумел добиться победы - игра со словенским "Марибором" закончилась вничью - 1:1, а английскому "Ливерпулю" москвичи проиграли - 0:7.

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин перед встречей отметил, что у красно-белых остаются шансы на победу в ответном матче. "У нас есть 90 минут, чтобы исправить то, что мы сделали в первой встрече. Мы будем играть в свой футбол", - сказал Зобнин. О шансах на победу перед матчем говорил и Каррера. "Мы готовились и пересматривали нашу игру в Москве, чтобы не допускать таких же ошибок", - заявил тренер.

Хозяева относятся к предстоящей встрече с опаской. Голкипер "Атлетика" Яго Эррерин отметил, что положительный результат матча в Москве ничего не значит, потому что "Спартаку" нечего терять. Каррера также подтвердил, что красно-белые будут рисковать ради победы, потому что "Спартаку" необходимо забить минимум три гола.

Вратарский вопрос

В первом матче в составе "Спартака" не нашлось места вратарю Александру Селихову, который провел последние встречи за красно-белых осенью. В основе вышел Артем Ребров, после первой игры в Москве он взял на себя вину за пропущенные мячи. Каррера на пресс-конференции отметил, что уже определился с выбором вратаря на ответный матч, но имя не назвал.

"Атлетик" рискует сыграть против "Спартака" не в оптимальном составе. Игру может пропустить форвард Ариц Адурис, который забил два мяча в ворота москвичей в первом матче. 37-летний нападающий является лучшим бомбардиром Лиги Европы в этом сезоне, на его счету семь забитых мячей.

Зобнин также отметил, что дополнительным преимуществом для "Атлетика" станут его болельщики. "Возможно, болельщики будут 12-м игроком для хозяев, но мы будем играть на победу", - сказал он. Тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда также заявил, что болельщики хозяев сделают все, чтобы "Спартаку" было неуютно.

Новый стадион "Атлетика" "Сан-Мамес" вмещает 53 тыс. зрителей. В Москве испанцев поддерживало около 300 человек.

Игра "Спартака" и "Атлетика" начнется в 23:05 мск. Главным арбитром назначен немецкий рефери Тобиас Штилер. Помогать ему будут Рафаэль Фольтин и Ян Зайдель.