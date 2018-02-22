Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CAS отменил слушания по делу Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил

Спорт
22 февраля, 7:09 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 22, февраля. /ТАСС

Во вторник стало известно, что допинг-проба "Б" спортсмена дала положительный результат на мельдоний

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Крушельницкий

Александр Крушельницкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Слушания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане российским керлингистом Александром Крушельницким не состоятся. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Смотрите также
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Южной Корее завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. Во вторник стало известно, что допинг-проба "Б" спортсмена дала положительный результат на мельдоний. Слушания выездной панели CAS в Пхёнчхане по делу российского керлингиста были запланированы на 22 февраля (начало - 08:00 мск), однако ранее стало известно, что Крушельницкий отказался присутствовать на слушаниях.

"Все стороны попросили выездную панель CAS отменить слушания, - говорится в сообщении. - Таким образом, слушания не состоятся".

Ранее Федерация керлинга России (ФКР) написала заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпиаде. ФКР также планирует обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК), оргкомитет Игр-2018 и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что МОК учтет случайность попадания мельдония в организм керлингиста.

Смотрите также

Российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут медали Олимпиады-2018

Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге

Песков: Кремль рассчитывает, что расследование поможет керлингисту Крушельницкому

Колобков надеется, что МОК учтет случайность попадания мельдония в организм Крушельницкого

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
США обвинили Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте
3
Любовь до золота доведет: сноубордисты Уайлд и Заварзина поборются за медали Олимпиады
4
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
5
Тарасова: фигуристке Медведевой нужно сделать то, что есть в программе, душе и сердце
6
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
7
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама