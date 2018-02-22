CAS отменил слушания по делу Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Слушания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане российским керлингистом Александром Крушельницким не состоятся. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Южной Корее завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. Во вторник стало известно, что допинг-проба "Б" спортсмена дала положительный результат на мельдоний. Слушания выездной панели CAS в Пхёнчхане по делу российского керлингиста были запланированы на 22 февраля (начало - 08:00 мск), однако ранее стало известно, что Крушельницкий отказался присутствовать на слушаниях.

"Все стороны попросили выездную панель CAS отменить слушания, - говорится в сообщении. - Таким образом, слушания не состоятся".

Ранее Федерация керлинга России (ФКР) написала заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпиаде. ФКР также планирует обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК), оргкомитет Игр-2018 и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что МОК учтет случайность попадания мельдония в организм керлингиста.