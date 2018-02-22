Российские спортсмены остались в четверг без медалей на Олимпиаде в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России осталась без медалей в тринадцатый соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Олимпийских игр. После аннулирования результатов керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой в дабл-миксте их бронзовые награды перейдут норвежцам Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтену.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Крушельницкого, который обвинялся в употреблении мельдония. Суд аннулирован результаты Крушельницкого и его партнера Брызгаловой в дабл-миксте. Решение о мере наказания российского спортсмена CAS примет позднее.

В четверг российские спортсмены вернули свои медали Международному олимпийскому комитету и отправились домой. Накануне Крушельницкий отказался от слушаний в CAS, признав наличие медьдония в своем организме. Однако спортсмен заявил, что никогда на протяжении своей спортивной карьеры не употреблял запрещенные вещества, и намерен доказать свою невиновность.

Российская сторона настаивает на проведении тщательного расследования инцидента, не исключая возможности причастности неизвестных лиц, которые могли подсыпать Крушельницкому в еду или пищу запрещенный препарат. Федерация керлинга России обратилась за содействием во Всемирную федерацию керлинга и написала заявление в Следственный комитет РФ.

На счету команды олимпийских атлетов из России стало 12 медалей - четыре серебряные и восемь бронзовых. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире, Никита Трегубов (скелетон), мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем. Бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), женской лыжной эстафетной команды, Ильи Бурова (фристайл, акробатика) и Сергея Ридзика (фристайл, ски-кросс).

Домрачева подарила Белоруссии золото

Женская сборная Белоруссии по биатлону победила в эстафете 4х6 км, олимпийскими чемпионками стали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева. Белорускам понадобились лишь девять дополнительных патронов, и более уверенная, чем у конкуренток, стрельба во многом и стала залогом успеха. Ключевой в гонке стала первая стрельба на четвертом этапе, когда Домрачева послала все пять патронов в цель и получила решающий отрыв от соперниц. При этом на свой этап Домрачева уходила четвертой с отставанием от лидеров в 17 секунд.

32-летняя Домрачева в Пхёнчхане также выиграла серебро в масс-старте, на Олимпиаде в Сочи на ее счету были три золотые медали: в индивидуальной гонке, пасьюте и масс- старте, тогда как в эстафете белоруски остались лишь четвертыми. Домрачева стала первой в истории биатлона четырехкратной олимпийской чемпионкой.

"Это было безумие. На последней стрельбе ей пришлось закрыть три мишени тремя дополнительными патронами, такое удается не каждому", - сказал восьмикратный олимпийский чемпион, муж Домрачевой норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.

Серебряные медали выиграли шведки Линн Перссон, Мона Брурссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг, бронза у француженок Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстен Бреза и Анаис Бескон. Неудачно выступили чемпионки мира и лидеры кубкового сезона биатлонистки из Германии - лишь восьмое место с тремя штрафными кругами, и двукратной олимпийской чемпионке Лауре Дальмайер на последнем этапе уже не удалось выправить ситуацию.

11-е место заняла сборная Украины - вице-чемпион мира и олимпийский чемпион Сочи. Из состава четырехлетней давности в Пхёнчхане бежали Вита Семеренко и Юлия Джима, которых дополнили Ирина Варвинец и Анастасия Меркушина. При этом наставник сборной Украины Урош Велепец не включил в состав эстафетной команды олимпийскую чемпионку Валентину Семеренко, чем вызвал ее критику в социальных сетях. Спортсменка обвинила тренерский штаб в трусости и предвзятости.

Американки вернули себе золото в хоккее

Женская хоккейная сборная США победила в финале соперниц из Канады (3:2 в серии буллитов), впервые с 1998 года завоевав олимпийское золото. Канадки побеждали на четырех предыдущих Олимпиадах. Бронзовые медали в женском хоккейном турнире накануне выиграли хоккеистки из Финляндии, в матче за третье место победив россиянок - 3:2.

Женский хоккейный финал получился напряженным до самого последнего броска - соперницы выполнили по шесть буллитов, и решающий реализовала Моник Ламуро-Морандо.

Директорат олимпийского турнира назвал лучшими игроками голкипера сборной Канады Шэннон Сабадош, защитника финской команды Дженни Хиирикоски и швейцарского форварда Алину Мюллер. Мюллер стала лучшим снайпером и бомбардиром женского хоккейного турнира - 7 шайб и 10 очков. Самым ценным игроком турнира названа канадка Мелоди Дост.

В финал мужского турнира по керлингу вышли команды Швеции и США, которые в субботу разыграют золотые медали. В полуфинале шведские керлингисты со счетом 9:3 разгромили швейцарцев, тогда как команда США обыграла канадцев - 5:3. При этом сборной Швейцарии в утренней программе четверга пришлось играть тай-брейк с британцами - 9:5.

Матч за третье место в мужском турнире по керлингу между командами Швейцарии и Канады состоится 23 февраля.

Шорт-трек завершился победой венгров

Три комплекта медалей в четверг были разыграны в шорт- треке. На дистанции 500 м у мужчин с мировым рекордом победил четырехкратный чемпион мира китаец У Дацзин, серебро завоевал спортсмен из Южной Кореи Хван Дэ Хон, бронзу - его соотечественник Лим Хё Чун.

Россиянин Александр Шульгинов на этой дистанции выбыл в четвертьфинале, Семен Елистратов и Павел Ситников во вторник не сумели преодолеть квалификацию.

На дистанции 1000 м олимпийской чемпионкой стала Сюзанн Схултинг из Нидерландов. Серебряную награду выиграла канадка Ким Бутен, бронза - у итальянки Арианны Фонтаны. Екатерина Ефременкова не сумела пробиться в полуфинал, Софья Просвирнова не преодолела квалификацию.

Завершился олимпийский турнир в шорт-треке мужской командной эстафетой на 5000 м, победителем которой стала сборная Венгрии - Лю Шаоан, Шаолинь Шандор Лю, Виктор Кнох и Чаба Бурьян. Второе место заняла сборная Китая, третьими стали канадцы.

В олимпийских соревнованиях по шорт-треку на счету российских спортсменов одна медаль - на дистанции 1500 м бронзу выиграл Семен Елистратов. "Если подводить итоги всего турнира, то я очень доволен, - заявил главный тренер национальной команды Андрей Максимов. - Конечно, ожидал от спортсменов большего, но результат таков, какова наша готовность, все по делу. Хотелось, конечно, выступить лучше в женской эстафете".

Гассер стала первой чемпионкой в биг-эйре

Первой олимпийской чемпионкой в дисциплине сноуборда биг-эйр стала австрийка Анна Гассер. Серебряным призером стала американка Джейми Андерсон - двукратная олимпийская чемпионка в слоупстайле, победившая в этом виде и в Пхёнчхане. Бронзовую медаль выиграла Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии.

Россиянка Софья Федорова в биг-эйре не сумела пройти квалификацию.

Двукратным олимпийским чемпионом в хаф-пайпе стал американский фристайлист Дэвид Уайз, который повторил свой сочинский успех. Серебряную медаль выиграл его соотечественник Алекс Феррейра, третьим стал новозеландец Нико Портеус. Россиянин Павел Чупа не смог пробиться в финал, показав во вторник 24-й результат в квалификации.

Мюрер и Жизен - чемпионы в горных лыжах

В горнолыжном спорте в четверг были разыграны медали в мужском слаломе и женской комбинации. В слаломе выступает лучший российский горнолыжник Александр Хорошилов, который пару лет назад регулярно попадал в число призеров на этапах Кубка мира. Однако в нынешнем сезоне он выступает не так ярко, на Олимпиаде показав лишь 17-й результат.

Победил же в этом виде считавшийся "темной лошадкой" 35-летний швед Андре Мюрер - бронзовый призер Игр 2010 года в слаломе, в гигантском слаломе на нынешних Играх ставший лишь 23-м. По сумме двух попыток Мюрер опередил ставших призерами швейцарца Рамона Ценхойзерна и Михаэля Матта из Австрии.

Считавшиеся главными фаворитами в этом виде двукратный чемпион Пхёнчхана австриец Марсель Хиршер и норвежец Хенрик Кристофферсен упали в первой попытке и остались без наград.

В женской комбинации (скоростной спуск плюс слалом) победила Мишель Жизен из Швейцарии, которая почти на секунду опередила американку Микаэлу Шиффрин - чемпионку Пхёнчхана в гигантском слаломе. Бронзовые награды завоевала швейцарка Венди Хольденер. Американка Линдси Вонн показала лучшее время в скоростном спуске, однако упала во время слалома.

Мужская сборная Германии стала победителем командного турнира в лыжном двоеборье. Эрик Френцель и Йоханнес Ридзек стали двукратными чемпионами Пхёнчхана - ранее они победили в личных соревнованиях с прыжками со среднего и большого трамплинов, золото также получат Винценц Гайгер и Фабиан Риссле. Серебряные медали выиграли норвежцы Ян Шмид, Эспен Андерсен, Магнус Риибер, Йорген Гробак, бронзу завоевала сборная Австрии (Вильхельм Денифль, Лукас Клапфер, Бернхард Грубер, Марио Зайдль).

В командном турнире участникам сначала предстояли прыжки с большого трамплина, затем - лыжная эстафета 4х5 км по системе Гундерсена.