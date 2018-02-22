Шведский горнолыжник Андре Мюрер завоевал золото Олимпиады в слаломе

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Шведский горнолыжник Андре Мюрер завоевал золотую медаль в слаломе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме двух заездов швед показал результат 1 минута 38,99 секунды.

Серебряным призером стал швейцарец Рамон Ценхойзерн (отставание 0,34 секунды). Бронзу завоевал австриец Михаэль Матт (+0,67). Россиянин Александр Хорошилов стал 17-м (+1,74).

Мюрер является бронзовым призером Игр в Ванкувере в слаломе. В нынешнем сезоне он идет на третьем месте в зачете Кубка мира в слаломе.

Для сборной Швеции золото Мюрера стало пятым на Играх в Пхёнчхане. Всего шведы на данный момент завоевали девять медалей (пять золотых, четыре серебряные).

Решением Международного олимпийского комитета россияне выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.