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"Тосно" объявил о подписании контракта с футболистом Погребняком до конца сезона

Спорт
22 февраля, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Ранее стало известно, что нападающий будет играть в "Тосно" под 33-м номером

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Павел Погребняк

Павел Погребняк

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 22 февраля. Футбольный клуб "Тосно" подписал контракт с российским нападающим Павлом Погребняком. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение между командой и 34-летним футболистом рассчитано до конца сезона.

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Ранее стало известно, что Погребняк будет играть в "Тосно" под 33-м номером.

Погребняк перешел в "Динамо" в 2015 году, ранее он выступал за московский "Спартак", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", калининградскую "Балтику", томскую "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг". Погребняк является чемпионом России 2007 года, обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в 2008 году в составе "Зенита". За сборную России нападающий выступал с 2006 по 2012 год, провел за команду 33 матча, в которых забил восемь голов.

"Тосно" после 20-го тура занимает 14-е место в чемпионате России, набрав 20 очков.

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